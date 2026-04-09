Lisa Kudrow, skuespillerinden fra "Venner", afslører hvorfor hun følte sig som "den sjette"

Lisa Kudrow, der er kendt verden over for sin rolle som Phoebe Buffay i serien "Venner", har for nylig udtalt sig om en mere nuanceret følelse omkring sin plads i det berømte cast. I et interview med The Independent forklarede den amerikanske skuespillerinde, at hun nogle gange følte sig opfattet som "det sjette" medlem af gruppen, på trods af seriens globale succes, der blev sendt mellem 1994 og 2004.

En uventet kunstnerisk frihed

Lisa Kudrow afslører, at der i seriens første år syntes at være få forventninger til hendes karriere. "Ingen bekymrede sig rigtigt om mig," forklarer hun og tilføjer, at nogle i hendes professionelle kreds omtalte hende som "den sjette ven". En opfattelse, der ifølge hende afspejlede en manglende vision med hensyn til de muligheder, der kunne have åbnet sig for hende på det tidspunkt.

Selvom denne situation måske har virket foruroligende, mener Lisa Kudrow, at den også gav hende en vis frihed i sine professionelle valg. Manglen på specifikke forventninger tillod hende at udforske forskellige roller i film og tv, sideløbende med sit arbejde på "Venner".

Blandt hendes projekter i denne periode var adskillige film udgivet i 1990'erne, som hjalp med at diversificere hendes kunstneriske karriere. Hun forklarer, at det først var efter visse succeser, at branchen begyndte at overveje flere forslag, især inden for den romantiske komediegenre.

En rolle, der er blevet ikonisk

Trods denne indledende følelse betragtes karakteren Phoebe Buffay nu som en af de mest mindeværdige i serien. Lisa Kudrow vandt endda i 1998 en Emmy-pris for bedste kvindelige birolle i en komedieserie for sin præstation.

Med sin unikke humor og finurlige personlighed bidrog Phoebe Buffay til identiteten i "Venner", sammen med de fem andre hovedpersoner portrætteret af Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc og Matthew Perry. Gennem årene er serien blevet en international kulturel hjørnesten, der sendes i adskillige lande og stadig ses bredt i dag via streamingplatforme.

En karriere præget af mangfoldige valg

Efter "Venner" forfulgte Lisa Kudrow en alsidig karriere, hvor hun skiftede mellem roller på skærmen og at skrive eller producere projekter. Hun deltog især i skabelsen af serier som "The Comeback" og "Web Therapy", hvor hun udforskede forskellige fortælleformater.

I et tilbageblik på sin oplevelse i serien "Venner" kaster Lisa Kudrow lys over et til tider overset aspekt af tv-succes. Bag billedet af en universelt anerkendt serie diskuterer skuespillerinden en rejse præget af usikkerhed, men også af en kreativ frihed, der hjalp med at forme hendes karriere. Selv i dag er hendes skildring af Phoebe Buffay et af seriens ikoniske elementer, hvilket bekræfter den vedvarende indflydelse, denne rolle har haft på populærkulturen.