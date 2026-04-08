Miss Universe 2024 set kørende i en motorcykeltaxa på Bali, videoen vækker reaktioner

Fabienne Ba.
@kokoradriver / Instagram

En video, der viste Miss Universe 2024 køre i en motorcykeltaxa gennem Balis gader, fik hurtigt onlineopmærksomhed. Optagelserne af Victoria Kjær Theilvig i hverdagsagtige omgivelser, som blev delt på sociale medier, udløste adskillige kommentarer.

En bemærkelsesværdig optræden langt fra officielle begivenheder

Victoria Kjær Theilvig, kronet Miss Universe 2024, blev set køre i en motorcykeltaxa på Bali, en populær destination for internationale rejsende. I videoen, der cirkulerer online, optræder den unge kvinde i uformelle omgivelser, langt væk fra de røde løbere og formelle forlovelser, der typisk forbindes med Miss Universe-titlen. Denne kontrast til det institutionelle billede af skønhedskonkurrencer bidrog til den interesse, som optagelserne skabte.

På Bali er motorcykeltaxaer et meget anvendt transportmiddel, især til at undgå trafikpropper i visse travle områder. Det faktum, at en international berømthed brugte dette transportmiddel, der normalt forbindes med den lokale dagligdag, overraskede nogle internetbrugere – ligesom chaufførens venlige og respektfulde opførsel, et aspekt, der er endnu mere bemærkelsesværdigt i betragtning af, at sådan opførsel ikke altid er garanteret for kvinder i afslørende tøj på øen.

En video der skaber adskillige reaktioner

Efter udgivelsen genererede videoen adskillige kommentarer på sociale medier. Flere brugere roste tilgangen og anså den for enkel og relaterbar, mens andre udtrykte overraskelse over valget af transportmiddel. Denne type indhold, der opfattes som spontan, tiltrækker ofte opmærksomhed, fordi den viser offentlige personer i situationer langt fra deres sædvanlige mediebillede. Klippets viralitet illustrerer offentlighedens interesse for hverdagsøjeblikke, der nogle gange anses for at være mere autentiske.

Miss Universe-vindernes rolle i medierne

I løbet af deres årlange regeringstid deltager Miss Universe-vinderne i adskillige internationale begivenheder, offentlige kampagner og velgørende aktiviteter. Deres offentlige image er generelt knyttet til officielle optrædener, hvilket forklarer den opmærksomhed, der lægges på indhold, der viser mere uformelle situationer. Victoria Kjær Theilvig er en del af denne nye generation af personligheder, hvis image også formes af sociale medier.

Kort sagt spiller sociale medieplatforme en betydelig rolle i formidlingen af spontane billeder af offentlige personer. Optagelserne fra Bali demonstrerer, hvordan et almindeligt øjeblik hurtigt kan gå viralt, når det involverer en mediepersonlighed som Victoria Kjær Theilvig. Dette fænomen understreger det udviklende forhold mellem berømtheder og deres publikum, der nu er præget af konstant synlighed.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Som supplement til sin nye musikvideo har Sabrina Carpenter anlagt et slående sommerlook

For at fejre udgivelsen af sin nye musikvideo "House Tour" delte Sabrina Carpenter et reklamebillede, der hurtigt fangede...

"Dine fyrre er en meget smuk alder": Gisele Bündchen kæmper for en friere skønhed

Som 45-årig siger Gisele Bündchen, at hun nærmer sig fyrrerne med et roligt og selvsikkert udsyn. I et...

Som 64-årig taler denne berømte model fra 1980'erne om presset "for at forblive smuk"

Den amerikanske model og skuespillerinde Kim Alexis, en førende figur på catwalken i 1980'erne, taler nu om presset...

Som 76-årig vakte skuespillerinden Meryl Streep furore i Tokyo i et vintage-nederdelssæt

Mens Meryl Streep var i Tokyo for at promovere filmen "The Devil Wears Prada 2", bekræftede hun endnu...

I Rio de Janeiro fascinerer denne brasilianske model i et glitrende outfit.

Den brasilianske model Juliana Nalú bekræfter sin status som en stigende stjerne inden for mode med en slående...

I et polkaprikket outfit fremhæver Khloé Kardashian sin figur

Khloé Kardashian bekræfter endnu engang sin modeindflydelse med et outfit, der fremviser et ikonisk mønster: polkaprikker. I en...