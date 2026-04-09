Anne Hathaway gentager det ikoniske pandehår fra filmen "The Devil Wears Prada"

Anne Hathaway dans « Le diable s'habille en Prada »

Under reklameturnéen for "The Devil Wears Prada 2" vakte Anne Hathaway opmærksomhed med en frisure, der mindede om et af de mest mindeværdige looks fra den første film. Den amerikanske skuespillerinde genoptog det ikoniske pandehår, der er forbundet med hendes karakter Andy Sachs, og som er blevet et fast indslag i skønhedsindustrien siden 2006.

En klipning, der er blevet ikonisk i filmen

Anne Hathaway tryllebandt en generation med sin rolle som Andy Sachs i "The Devil Wears Prada". Blandt de visuelle elementer, der forbindes med karakteren, blev det lige pandehår med en struktureret hestehale en af filmens signaturfrisurer. Under promoveringen af efterfølgeren optrådte skuespillerinden med en frisure, der mindede om dette nu ikoniske look.

Dette stilistiske valg afspejler filmens visuelle univers, der er stærkt inspireret af mode. Andy Sachs' klipning afspejler karakterens udvikling i filmen og symboliserer hans gradvise fordybelse i luksus- og medieindustrien.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Anne Hathaway (@annehathaway)

Tilbagekomsten af et skønhedsikon fra 2000'erne

Siden udgivelsen af den første film er Andy Sachs' karakteristiske pandehår regelmæssigt blevet nævnt som en af de definerende frisurer i 2000'erne. Nuværende trends viser en fornyet interesse for stilarter inspireret af denne æra, både inden for mode og skønhed. Flere eksperter observerer en tilbagevenden af strukturerede klipninger kombineret med mere naturlige finish, hvilket afspejler et skift mod mindre rigide stilarter.

Et centralt visuelt element i filmens univers

Filmen "The Devil Wears Prada" er kendt for sin indflydelse på populærkulturen og opfattelsen af modebranchen. Hovedpersonens stilistiske forandringer bidrager til fortællingen og illustrerer de personlige og professionelle forandringer, hun gennemgår. Dette elements tilbagevenden i promoveringen af den anden film understreger vigtigheden af visuel kontinuitet i franchisens kommunikationsstrategi.

Anne Hathaways frisure demonstrerer, hvordan bestemte frisurer kan forblive til stede i den kollektive fantasi år efter deres optræden på skærmen. Ved at gense dette look hjælper skuespillerinden med at bringe et skønhedsikon, der er forbundet med en af de mest citerede film, når det kommer til mode i biografen, tilbage i fokus. Denne form for visuel nik bidrager til offentlighedens interesse for den nye films udgivelse.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Lisa Kudrow, skuespillerinden fra "Venner", afslører hvorfor hun følte sig som "den sjette"

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lisa Kudrow, skuespillerinden fra "Venner", afslører hvorfor hun følte sig som "den sjette"

Lisa Kudrow, der er kendt verden over for sin rolle som Phoebe Buffay i serien "Venner", har for...

I en kjole med slangeeffekt viser denne skuespillerinde sin figur frem på den røde løber

Den amerikanske skuespillerinde Barbie Ferreira vakte opmærksomhed ved premieren på sin nye film i Los Angeles. Til lejligheden...

Miss Universe 2024 set kørende i en motorcykeltaxa på Bali, videoen vækker reaktioner

En video, der viste Miss Universe 2024 køre i en motorcykeltaxa gennem Balis gader, fik hurtigt onlineopmærksomhed. Optagelserne...

Som supplement til sin nye musikvideo har Sabrina Carpenter anlagt et slående sommerlook

For at fejre udgivelsen af sin nye musikvideo "House Tour" delte Sabrina Carpenter et reklamebillede, der hurtigt fangede...

"Dine fyrre er en meget smuk alder": Gisele Bündchen kæmper for en friere skønhed

Som 45-årig siger Gisele Bündchen, at hun nærmer sig fyrrerne med et roligt og selvsikkert udsyn. I et...

Som 64-årig taler denne berømte model fra 1980'erne om presset "for at forblive smuk"

Den amerikanske model og skuespillerinde Kim Alexis, en førende figur på catwalken i 1980'erne, taler nu om presset...