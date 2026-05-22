Bella Hadid bringer en vintagekjole tilbage på den røde løber og skaber furore

Den amerikanske model Bella Hadid fortsætter med at sætte sit præg på den internationale røde løber. Ved en nylig og meget omtalt optræden på Cannes Film Festival i 2026 vakte hun furore ved at bære en kjole inspireret af et ikonisk vintage-stykke. Hendes look udløste straks adskillige reaktioner online.

Bella Hadid med en retro silhuet

Bella Hadid, kendt for sit spektakulære udseende, vakte endnu engang opmærksomhed på den røde løber ved Cannes Film Festival i 2026. Hun valgte en kreation af Schiaparelli, den berømte hæklede kjole, der forbindes med Jane Birkin. Outfittet, perfekt skræddersyet til hendes figur, blandede transparente stoffer, couture-detaljer og en vintage-æstetik. Det var især hendes dybtgående halsudskæring, prydet med en sort juvel, der fangede både fotografers og internetbrugeres opmærksomhed. Billeder af hendes udseende cirkulerede hurtigt vidt og bredt på sociale medier.

Bella Hadid iført en specialdesignet Schiaparelli-version af Jane Birkins hæklede kjole på filmfestivalen i Cannes ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c — DUDA (@saintdemie) 20. maj 2026

En kjole inspireret af ikonerne fra 1970'erne

Med dette look omfavner Bella Hadid den nuværende trend med vintage-referencer, der vender tilbage til den røde løber. I flere sæsoner har kendisser og modehuse genopfundet inspirationer fra 1970'erne, 1980'erne og 1990'erne.

Bella Hadids look hyldede Jane Birkins verden, en ikonisk figur inden for mode og ubesværet stil. Den hæklede Schiaparelli-kjole blandede et retro-look med moderne haute couture-koder. For at fuldende ensemblet valgte Bella Hadid en meget underspillet opsat frisure, glitrende øreringe og minimalistisk makeup.

Internetbrugere reagerer massivt på sociale medier

Som det ofte er tilfældet med Bella Hadids optrædener, steg reaktionerne hurtigt på X (tidligere Twitter), Instagram og TikTok. Mange brugere roste balancen mellem sofistikering og enkelhed i hendes silhuet.

Flere kommentarer fremhævede, hvor perfekt kjolen passede til Bella Hadids figur. Andre omtalte den som et "ikonisk udseende" eller "perfekt til Cannes". Bella Hadids tilstedeværelse på den røde løber genererer regelmæssigt betydelig online engagement, hvor hvert outfit bliver bredt dækket af medierne.

Bella Hadid, en vigtig figur inden for mode

Gennem årene har Bella Hadid etableret sig som en af de mest indflydelsesrige personer i modebranchen. Hun samarbejder regelmæssigt med de største modehuse og optræder adskillige bemærkelsesværdige gange på modeuger og internationale festivaler.

Hendes stil veksler ofte mellem vintage-referencer, avantgarde-silhuetter og minimalistiske looks. Denne evne til at navigere mellem forskellige æstetikker bidrager i høj grad til hendes indflydelse i modeverdenen. På sociale medier går hver af hendes optrædener hurtigt viralt og giver næring til aktuelle skønheds- og modetrends.

Vintage fortsætter med at være et hit på den røde løber

Bella Hadids optræden på Cannes Film Festival i 2026 bekræfter også genopblussen af vintagemode i kendisverdenen. Flere og flere stjerner vælger arkivstykker eller kreationer inspireret af ikoniske silhuetter fra fortiden til deres offentlige optrædener.

Denne tendens afspejler både et ønske om stilistisk individualitet og en voksende interesse for bæredygtig mode og genoplivningen af vintage-design. Røde løbere bliver således rum, hvor modearv og modernitet mødes, gennem looks, der blander nostalgi med moderne genfortolkning.

Med denne kjole fangede Bella Hadid endnu engang offentlighedens og de sociale mediers opmærksomhed. Hendes optræden på Cannes Film Festival illustrerer både hendes indflydelse i modeverdenen og den nuværende entusiasme for genbesøgte retro-referencer.