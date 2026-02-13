Denne succesfulde sangerinde er blevet truet og tager "strenge foranstaltninger"

Den sydkoreanske K-popsangerinde, skuespillerinde og tv-vært IU (Lee Ji-eun) har i flere måneder stået over for en bølge af online chikane og personlige trusler. Som reaktion på disse angreb annoncerede hendes bureau, EDAM Entertainment, implementeringen af "strenge juridiske foranstaltninger mod de ansvarlige for ærekrænkende beskeder, ondsindede rygter og truende adfærd" rettet mod kunstneren og hendes familie.

En større juridisk operation mod ærekrænkelse

Ifølge agenturets erklæring anlagde IU 96 strafferetlige og civile søgsmål i 2025 gennem advokatfirmaet Shinwon. Disse søgsmål er rettet mod internetbrugere, der har lagt stødende bemærkninger, falske oplysninger eller ærekrænkende indhold op på platforme som Naver, Theqoo, DC Inside, YouTube, X (tidligere Twitter) og Instagram.

Der er allerede afsagt adskillige retsafgørelser:

Syv bøder blev udstedt til lovovertrædere.

En person blev idømt en bøde på 5 millioner won (omkring 3.700 dollars) for at sprede falske spionagerygter.

En anden måtte betale 30 millioner won (næsten 22.000 dollars) for at sprede falske beskyldninger om plagiat.

En tredje mand fik en betinget fængselsdom på 10 måneder i 2 år for gentagne gange at have spredt falske oplysninger og hadefulde kommentarer.

Fysiske trusler, der ikke går ustraffet hen

Ud over cyberangrebene afslørede EDAM Entertainment, at flere personer forsøgte at henvende sig til IU eller hendes familie i deres hjem og endda i nærheden af bureauets kontorer. Nogle fremsatte også trusler eller krævede penge. Disse personer blev pågrebet af politiet, og efterforskningen er i gang. Bureauet tager en fast holdning: "Vi vil tage faste retssager, uden nogen form for mildhed, mod enhver handling, der truer vores kunstners sikkerhed," lyder den officielle erklæring.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af 이지금 IU (@dlwlrma)

Konstant årvågenhed mod ondsindet adfærd

EDAM oplyste også, at de løbende overvåger sociale medier, fora og musikplatforme for at identificere nyt ondsindet indhold. Der er allerede indgivet klager mod "cyberwrecker" YouTube-kanaler, hvilket betyder dem, der specialiserer sig i at sprede sensationelle rygter. Agenturet har endda anlagt retssager i udlandet, især i USA, for at få identiteten på brugere involveret på internationale platforme som Threads.

Stillet over for stigningen i online chikane og trusler eksemplificerer IU kunstneres voksende beslutsomhed mod cybervold. Ved at tage adskillige retssager håber hun ikke blot at beskytte sin egen og sine kæres sikkerhed, men også at sende et klart budskab: ærekrænkelser og chikane, uanset om de er digitale eller fysiske, vil ikke længere forblive ustraffede.