Som 47-årig løfter Laetitia Casta en kjole med et uventet modetilbehør.

Laetitia Casta fangede for nylig alles opmærksomhed ved Jonathan Andersons første Haute Couture Spring/Summer 2026-show for Dior. Klædt i et helt sort ensemble – en ærmeløs kjole med præcise linjer og en overdådig fjerboa – udfordrede hun couture-kodekserne med sofistikeret elegance.

Den lille sorte kjole dristigt genfortolket

I hjertet af hendes silhuet fremhæver en ærmeløs kjole perfekt hendes elegance. En diskret slids, haute couture-finish og en upåklagelig fald: dette stykke genfortolker Diors DNA og giver det et dramatisk og moderne præg. Den franske skuespillerinde, model og instruktør Laetitia Casta beviser, at klassikere aldrig går af mode, når de bæres med selvtillid og karisma.

Fjerboaen: tilbagevenden af et glemt tilbehør

Overraskelseselementet? En lang sort fjerboa, der vikler sig om hendes skuldre og tilføjer et teatralsk præg. Den minder diskret om klassisk filmkunst og giver looket en uventet dynamik, en blanding af retro-sofistikering og modernitet. Dette tilbehør, der ofte er henvist til status som en "ekstravagant souvenir", vender triumferende tilbage og gentænkes som et elegant aktiv til vinteren 2026.

På forreste række, et fransk ikon med et uforanderligt udseende

Omgivet af personligheder som den barbadiske sangerinde og forretningskvinde Rihanna og den amerikanske skuespillerinde og producer Jennifer Lawrence, skiller Laetitia Casta sig ud med sin underspillede, men magnetiske franske chic. Hendes silhuet - en grafisk sort kjole og æteriske fjer - overskrider epoker og trends med sjælden lethed. Som tidligere muse for Yves Saint Laurent bekræfter hun endnu engang sin status som et tidløst modeikon.

Ved at lege på kontrasterne mellem minimalistisk couture og "ekstravagance" minder Laetitia Casta os om, at mode først og fremmest er et spørgsmål om attitude. Hun udstråler en fri og resolut moderne elegance og beviser, at stil ikke har nogen aldersgrænse – kun en signatur.