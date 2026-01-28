Search here...

Som 47-årig løfter Laetitia Casta en kjole med et uventet modetilbehør.

Naila T.
Extrait Laeticia Casta dans l’émission « Sept à huit »

Laetitia Casta fangede for nylig alles opmærksomhed ved Jonathan Andersons første Haute Couture Spring/Summer 2026-show for Dior. Klædt i et helt sort ensemble – en ærmeløs kjole med præcise linjer og en overdådig fjerboa – udfordrede hun couture-kodekserne med sofistikeret elegance.

Den lille sorte kjole dristigt genfortolket

I hjertet af hendes silhuet fremhæver en ærmeløs kjole perfekt hendes elegance. En diskret slids, haute couture-finish og en upåklagelig fald: dette stykke genfortolker Diors DNA og giver det et dramatisk og moderne præg. Den franske skuespillerinde, model og instruktør Laetitia Casta beviser, at klassikere aldrig går af mode, når de bæres med selvtillid og karisma.

Fjerboaen: tilbagevenden af et glemt tilbehør

Overraskelseselementet? En lang sort fjerboa, der vikler sig om hendes skuldre og tilføjer et teatralsk præg. Den minder diskret om klassisk filmkunst og giver looket en uventet dynamik, en blanding af retro-sofistikering og modernitet. Dette tilbehør, der ofte er henvist til status som en "ekstravagant souvenir", vender triumferende tilbage og gentænkes som et elegant aktiv til vinteren 2026.

På forreste række, et fransk ikon med et uforanderligt udseende

Omgivet af personligheder som den barbadiske sangerinde og forretningskvinde Rihanna og den amerikanske skuespillerinde og producer Jennifer Lawrence, skiller Laetitia Casta sig ud med sin underspillede, men magnetiske franske chic. Hendes silhuet - en grafisk sort kjole og æteriske fjer - overskrider epoker og trends med sjælden lethed. Som tidligere muse for Yves Saint Laurent bekræfter hun endnu engang sin status som et tidløst modeikon.

Ved at lege på kontrasterne mellem minimalistisk couture og "ekstravagance" minder Laetitia Casta os om, at mode først og fremmest er et spørgsmål om attitude. Hun udstråler en fri og resolut moderne elegance og beviser, at stil ikke har nogen aldersgrænse – kun en signatur.

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer de samfundstendenser, der former vores kroppe, vores identiteter og vores forhold til verden. Det, der driver mig, er en forståelse af, hvordan normer udvikler sig og transformeres i vores liv, og hvordan diskurser om køn, mental sundhed og selvbillede gennemsyrer hverdagen.
Article précédent
"Utrolig elegant": Denne amerikanske model gør et varigt indtryk i en haute couture-kjole

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Utrolig elegant": Denne amerikanske model gør et varigt indtryk i en haute couture-kjole

Karlie Kloss lyste for nylig op under Paris Couture Week i en Dior-kjole, der beviste, at transparente stoffer...

"Hun kunne være model": Som 31-årig redefinerer denne skuespillerinde "koreansk chic"

Bae Suzy (rigtige navn Bae Su-ji), et elsket sydkoreansk ikon, fortsætter med at fascinere med sin unikke aura...

"Storslået": Denne stjerne imponerer internetbrugere på stranden

Den amerikanske rapper Coi Leray, der kan prale af 10 millioner månedlige lyttere på Spotify og er nomineret...

I Paris skaber Demi Moore furore i en skulpturel jumpsuit

Paris Haute Couture Fashion Week levede endnu engang op til sit løfte om spektakulært og dristighed. Blandt de...

Amber Heard bryder tavsheden om den cybermobning, hun udsættes for

Den amerikanske skuespillerinde og producer Amber Heard bryder endnu engang sin tavshed i "Silenced", en dokumentar, hvor hun...

Angelina Jolie forbereder sig på at forlade USA til fordel for Europa og forklarer årsagerne til det.

Angelina Jolie forbereder sig på at forlade USA og bosætte sig i Europa, drevet af "et dybt ønske...

© 2025 The Body Optimist