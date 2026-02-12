"En kilde til stolthed": Angelina Jolie taler stolt om sine ar efter sin forebyggende mastektomi

Angelina Jolie talte for nylig med stor åbenhed om arrene efter sin forebyggende kræftoperation. For den cambodjansk-amerikanske skuespillerinde, instruktør, manuskriptforfatter, producer og goodwill-ambassadør er disse ikke tegn på smerte eller tab, men bevis på liv, på et bevidst valg og på en forpligtelse over for sig selv og sine børn.

En lægelig beslutning er blevet offentliggjort

I 2013 afslørede Angelina Jolie, at hun havde valgt en operation for at reducere sin høje risiko for at udvikle kræft. Som bærer af BRCA1-genet traf hun denne beslutning efter at have mistet flere familiemedlemmer til sygdommen. I en debatartikel offentliggjort i den internationale presse forklarede hun, at hun ønskede at opfordre kvinder til at blive informerede og om nødvendigt overveje forebyggende muligheder, der er skræddersyet til deres individuelle omstændigheder.

"Jeg er stolt af mine ar."

I dag taler Angelina Jolie åbent om sine ar. I et interview på France Inter erklærede hun: "Jeg er stolt af mine ar. Det er et valg, jeg har taget for at overleve, for at være der for mine børn." Hun understreger, at disse mærker fortæller en historie, om en personlig kamp, men også om kvindelig solidaritet.

I hendes seneste film, instrueret af filmskaberen Alice Winocour, bærer den karakter, hun spiller, også synlige ar, der afspejler hendes egne oplevelser. Denne parallel mellem kunst og liv giver hendes præstation en unik kraft.

[indlejring]https://www.youtube.com/shorts/hoc94zXRhOY[/indlejring]

En effekt, der rækker ud over biografen

Siden Angelina Jolie offentligt annoncerede sin operation, er hun blevet en global person med fokus på bevidsthed. Det, der er blevet kaldt "Angelina-effekten", har ført til en betydelig stigning i antallet af anmodninger om gentestning i flere lande. I Frankrig registrerede specialiserede centre en stigning på 20 % i konsultationer relateret til arvelige kræftrisici i månederne efter hendes offentlige udtalelse. Hendes budskab? At fremme informerede, personlige valg, der respekterer den enkeltes rejse. Hun understreger, at "adgang til screening og pleje aldrig bør afhænge af, hvor du bor, eller dine økonomiske midler."

Bryd stilheden, giv mening

Angelina Jolie taler ikke kun om forebyggende medicin, men også om et dybt forandret forhold til sin krop. For hende er disse ar ikke noget, man skal skjule, men noget, man skal forstå, acceptere og endda ære. I en verden, hvor repræsentationen af kvinders kroppe i vid udstrækning fortsat er styret af normer, tilbyder hun en anden vision: en krop, der leves i, formes, værdiggøres og befries fra andres blik.

Hun siger, at hun deler disse synlige mærker med "mange kvinder, hun elsker", med henvisning til et stille fællesskab af kvinder, der også har stået over for vanskelige beslutninger. "Jeg bliver altid rørt, når jeg ser andre kvinder dele deres," betror hun.

Angelina Jolie hævder, at hendes ar ikke er svagheder, men bevis på styrke. Ved at tale åbent om sin rejse tilbyder hun en ny måde at tænke på sundhed, kroppen og søsterskab. Hendes historie fortsætter med at inspirere, ikke gennem heltemod, men gennem dens autenticitet og hendes engagement i at gøre en forskel for alle kvinder.