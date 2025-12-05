"En krone kan ikke købes": Miss Universe 2025 bryder sin tavshed om beskyldninger om snyd

To uger efter sin kroning befinder Fátima Bosch, Miss Mexico, der blev Miss Universe 2025, sig i centrum for en mediestorm. Den unge kvinde, der er anklaget for at vinde "en manipuleret konkurrence", har besluttet at reagere offentligt for at forsvare sin egen og organisationens integritet.

En sejr, der blev anfægtet fra kroningens øjeblik

Den 21. november 2025 blev Fátima Bosch kronet til Miss Universe efter en ceremoni, der allerede var præget af håndgribelig spænding. Få dage tidligere var et skænderi mellem den mexicanske kandidat og produceren Nawat Itsaragrisil gået viralt på sociale medier, hvor han kaldte hende en "dum" (idiot).

Da Fátima Bosch endelig vandt titlen, blev der straks hævet stemmer, der påstod favorisering og en "manipuleret sejr". En af dommerne, Omar Harfouch, trak sig endda tilbage efter ceremonien, fordømte en "hemmelig afstemning" og kaldte Fátima Bosch en "falsk vinder". Disse udtalelser antændte onlinedebatter og nærede mistanker om intern manipulation.

Fatima Boschs svar: "Man kan ikke købe en krone"

Den nye Miss Universe optrådte i Good Morning America den 2. december og adresserede beskyldningerne direkte. "Selvfølgelig ikke," erklærede hun og hævdede, at hendes succes er baseret på det samme hårde arbejde og den samme indsats som alle hendes konkurrenter. Med et strejf af humor tilføjede hun: "Måske kan man købe en krone i Walmart, men ikke i Miss Universe." Fátima Bosch afviste også påstande om, at hendes far har forretningsforbindelser til Raúl Rocha, medejer af organisationen. "Min far har intet at gøre med den struktur, det er absurd," insisterede hun.

Miss Universe-komitéen offentliggjorde på sin side en erklæring den 19. november via BBC , hvori det hedder, at "ingen ekstern gruppe fik lov til at evaluere delegerede eller udvælge finalisterne" .

Konsekvenserne og splittelserne i konkurrencen

Trods disse benægtelser har kontroversen sat sine spor. Olivia Yacé, den fjerdeplads, der blev nummer to, annoncerede den 21. november sin beslutning om at give afkald på sin titel som Miss Universe Afrika og Oceanien. I en offentlig erklæring forklarede hun, at hun ønskede at forblive tro mod sine principper om "respekt, værdighed, ekspertise og lige muligheder". Denne symbolske gestus fremhævede de interne splittelser i konkurrencen, der allerede var rystet af strukturelle spændinger mellem gennemsigtighed og skue, storhed og politik.

Kort sagt, ved at udtale sig ønskede Fátima Bosch at minde alle om, at værdien af en krone ikke ligger i det guld, den er lavet af, men i integriteten hos den kvinde, der bærer den. Ud over kontroverserne legemliggør den unge kvinde nu en bredere debat om legitimitet, omdømme og det pres, der er forbundet med internationale skønhedskonkurrencer.