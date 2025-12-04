"En model!": Denne koreanske sangerinde får folk til at vende sig

Lisa fra den sydkoreanske K-pop-pigegruppe BLACKPINK bekræftede endnu engang sin status som modeikon ved et nyligt luksusmærke-event, hvor hendes outfit vakte furore blandt både fans og medier. Sangerinden, der af mange betragtes som en supermodel, fascinerede med et look, der var både konceptuelt og poleret.

Et K-pop-ikon i haute couture-stil

Lalisa Manobal, bedre kendt som Lisa, er lead rapper og danser i den sydkoreanske K-pop pigegruppe BLACKPINK, og også en af ​​de mest eftertragtede personligheder blandt store luksusmærker. Hendes rolle som brandambassadør er en del af en karriere, der allerede er præget af adskillige prestigefyldte partnerskaber og regelmæssige optrædener ved store modeshows. Gennem disse samarbejder har hun etableret sig som et stilikon, der er i stand til at bevæge sig problemfrit fra klassisk glamour til de mest avantgarde silhuetter.

PRINSESSE LISA X LV THE PLACE #LISAxLouisVuitton pic.twitter.com/qWXwAIVqN9 — kenji 𓅓 (@yk2aii) 3. december 2025

Et look der flirter med catwalken

Ved Louis Vuitton-eventet optrådte Lisa i et outfit, der så ud som om det kom direkte fra catwalken, med en blanding af transparente stoffer, grafiske linjer og dramatisk volumen. Midterstykket havde en "filtpen"-effekt: konturerne af toppen og bukserne syntes at være tegnet direkte på hendes krop. Hendes silhuet blev fuldendt af brede, pufærmer og et dramatisk slæb, der forvandlede hver bevægelse til en mini-haute couture-performance, som om hun gik ned ad en catwalk.

XXL-krøller for en supermodel-effekt

Selvom outfittet var et statement, var frisuren lige så slående: Lisa havde enorme, voluminøse krøller, langt fra hendes karakteristiske, slanke look, hvilket forstærkede illusionen af ​​en topmodel på et redaktionelt fotoshoot. Denne generøse manke indrammede hendes ansigt og fremhævede outfittets teatralske dimension, samtidig med at den mindede om 90'ernes supermodellers storhedstid. Kombineret med poleret makeup og en selvsikker opførsel gav disse modevalg hele looket en perfekt kontrolleret "off-duty supermodel"-aura.

Et ry som en "modekamæleon"

Det er ikke første gang, Lisa har vakt opmærksomhed i et fantastisk ensemble, og hendes ry som en "modekamæleon" vokser med hver optræden. Ved andre Louis Vuitton-arrangementer har hun allerede skiftet mellem strukturerede læderlooks, flagrende kjoler og farverigt strik, der er perfekt i harmoni med tiden. Denne evne til at genopfinde sig selv og samtidig forblive øjeblikkeligt genkendelig bidrager til hendes image som en komplet kunstner, der er lige så hjemmevant på koncertscener som på forreste række i modeshows.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af LISA (@lalalalisa_m)

Med dette outfit demonstrerer Lisa endnu engang, at hun mestrer haute coutures såvel som scenens koder. Ved at udviske linjerne mellem K-pop-idol, global stjerne og modemuse bekræfter hun, at hun ikke længere bare er "en koreansk sangerinde, der vender hoveder", men en af ​​de centrale figurer i den aktuelle dialog mellem popkultur og luksus.