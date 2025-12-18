Search here...

Som 47-årig fremstår denne skuespillerinde friere end nogensinde.

Tatiana Richard
Extrait du film « L’homme fidèle »

Laetitia Casta, et fransk modeikon og en åbenhjertig mediefigur, optræder i ELLE-magasinet i en fotoserie, hvor lingeri og gennemsigtige outfits illustrerer en kvinde fri for aldersrelaterede begrænsninger. Med en vis konsekvens i sin karriere legemliggør skuespillerinden og modellen en stemme, der udfordrer vedvarende stereotyper omkring kvindelig modenhed.

En æstetisk tiltalende og selvsikker fotosession

I dette nye nummer af ELLE poserer Laetitia Casta med selvtilliden fra en person, der har navigeret gennem årtierne uden at bukke under for konformitetens pres. Med et direkte blik fremstår hun i outfits, der langt fra at reducere hendes image til en ren æstetik, bekræfter en personlig opfattelse af skønhed: en skønhed, der udvikler sig med tiden uden at fornægte livets præg.

Disse fotografier minder om andre ikoniske øjeblikke i hendes karriere, såsom Lui-forsiden fra 2019, hvor hun poserede nøgen på en klippe på Korsika. Igen vakte billedet lige så meget beundring som kritik, hvilket illustrerer den stadig håndgribelige spænding omkring kvindekroppens synlighed, især efter 40.

Mellem beundring og voldsom kritik

På sociale medier var reaktionerne hurtige. Mens mange internetbrugere roste hendes ytringsfrihed og tidløse elegance – "Tidløs skønhed" , "Inspiration for alle kvinder" – var andre fornærmede over iscenesættelsen: "Halvnøgen igen" , "Hun prøver at blive bemærket" var blandt de mest kritiske kommentarer.

Disse reaktioner afslører en vedvarende dobbeltmoral: hvad der værdsættes hos såkaldte modne mænd, anses ofte for upassende hos kvinder i samme alder. Denne hverdagslige sexisme, der stadig er udbredt i online diskurs, understreger, hvordan synligheden af kvinders kroppe forbliver indrammet af rigide normer: efter en vis alder bliver beskedenhed forventet, om ikke påtvunget.

En kritisk stemme mod modebranchen

Ud over billederne udtaler Laetitia Casta sig også. I Madame Figaro diskuterer hun modeverdenens udskejelser, som hun kender indgående. Hun fordømmer især presset for at være ekstremt tynd og fremhæver det absurde i visse såkaldte "standard"-størrelser - nogle gange sammenlignelige med et 12-årigt barns - som selv teenagepiger pålægges.

Hun kritiserer også tabet af personlighed i et kapitalistisk system, der værdsætter produktivitet på bekostning af individet. Hun afviser kunstgrebet i en kropspositiv diskurs, der er forvrænget i sin essens, og taler for en mere oprigtig og realistisk tilgang til kropsdiversitet.

En fri og sammenhængende bane

Skuespillerinden, moren og den offentlige person, Laetitia Casta, legemliggør en form for frihed, hun hævder at være sin egen. Hendes tilgang synes at være en del af et kontinuum: en kvinde, der altid har hævdet sin individualitet, både i sine kunstneriske valg og i sin medietilstedeværelse. Ved at værdsætte sin krop, som den er, ved at tale imod restriktive normer, åbner hun et rum for repræsentation af kvinder på hendes alder, der alt for ofte gøres usynlige eller karikerede. Hendes optræden er ikke blot et øjeblik af kommunikation: det bliver en diskret, men kraftfuld politisk gestus mod aldersdiskrimination og hverdagssexisme.

Gennem denne nye fotoserie og sine offentlige udtalelser fortsætter Laetitia Casta med at dekonstruere de normer, der pålægges kvinder, især dem, der er relateret til alder og udseende.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som forfatter udforsker jeg skønhed, mode og psykologi med følsomhed og nysgerrighed. Jeg nyder at forstå de følelser, vi oplever, og at give en stemme til dem, der hjælper os med bedre at forstå os selv. I mine artikler stræber jeg efter at bygge bro mellem videnskabelig viden og vores hverdagserfaringer.
Article précédent
Som 58-årig stråler Julia Roberts uden makeup

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 58-årig stråler Julia Roberts uden makeup

Julia Roberts beviser endnu engang, at skønhed ikke defineres af kunstgreb eller alder. Den Oscar-vindende skuespillerinde fra "Pretty...

"Min stemme har ændret sig": Selena Gomez' modige tilståelse om sine helbredsproblemer

I flere år har Selena Gomez åbent delt sit livs op- og nedture, hvad enten det drejer sig...

"Det er umuligt!": Denne sanger laver en mærkbar "modefejl"

Den amerikanske countrysangerinde og sangskriver Lauren Alaina har endnu engang bevist, at hun kan grine af sig selv....

Som 62-årig håner denne skuespillerinde kritikken med sit selvsikre blik.

Den franske skuespillerinde Philippine Leroy-Beaulieu nægter at indordne sig, og hun beviste det for nylig endnu engang med...

"Jeg vil ikke længere kysse kvinder": George Clooneys intime løfte til sin kone chokerer

George Clooney afslørede for nylig, at han er ved at vende siden om i sine roller som hjerteknuser....

Som 25-årig skaber Madonnas søn furore i en elegant modekampagne.

Rocco Ritchie sætter sit præg på uventede steder. Med naturlig lethed og en dominerende tilstedeværelse er han ved...

© 2025 The Body Optimist