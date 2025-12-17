Som 62-årig håner denne skuespillerinde kritikken med sit selvsikre blik.

Den franske skuespillerinde Philippine Leroy-Beaulieu nægter at indordne sig, og hun beviste det for nylig endnu engang med et dristigt blik, som nogle internetbrugere anså for at være "for provokerende". I stedet for at blive intimideret af kritikken, forvandlede hun det til et feministisk manifest til fordel for frihed for kvinder i alle aldre.

Et udseende, der bryder med standarden

Inviteret til en glamourøs begivenhed – premieren på den femte sæson af Emily in Paris i Grand Rex i Paris – vakte den filippinske Leroy-Beaulieu endnu engang opmærksomhed med sit glamourøse outfit. En glamourøs kjole og bare ben: Skuespillerinden valgte et look, der hylder hendes krop, langt fra det "beskedne" image, som nogle forsøger at påtvinge kvinder over 50. På den røde løber fremstod stjernen fra Emily in Paris smilende, selvsikker og perfekt i harmoni med dette glamourøse look, der vender aldersstereotyper.

På sociale medier og i nogle kommentarer var reaktionerne hurtige. Fra "for gammel til at klæde sig sådan" til "vulgær" eller "uanstændig i hendes alder" afslørede bemærkningerne en desværre "almindelig" sexisme: den slags, der tolererer glamour hos 20-årige kvinder, men fordømmer den, så snart rynker og gråt hår viser sig. På bare et par timer blev Philippine Leroy-Beaulieus outfit mindre et modeemne og mere en barsk påmindelse om de begrænsninger, der stadig tynger kvinders kroppe.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Philippine Leroy Beaulieu (@philippineleroybeaulieu)

"For gammel": kritik, hun vender med stil

Langt fra at undskylde eller retfærdiggøre sig selv, vælger Philippine Leroy-Beaulieu at imødegå denne fjendtlighed. I interviews og på tv minder hun regelmæssigt seerne om, at en kvinde ikke bliver usynlig efter 50, og at hun ikke har til hensigt at undskylde for at være attraktiv og attraktiv som 62-årig.

Stillet over for de mest ondsindede kommentarer foretrækker hun ironi og distance frem for vrede. Hun understreger, at disse bemærkninger primært afslører ubehaget hos nogle kvinder med kvinder, der ikke længere lever op til den forventede føjelighed. Ved at nægte at censurere sig selv afslører hun modsætningerne hos dem, der ville diktere hende, hvordan hun skulle ældes.

En feminist, der nedbryder aldersdiskrimination og sexisme

I adskillige år har Philippine Leroy-Beaulieu været en højlydt og åbenhjertig feminist, en holdning der præger hendes valg af roller og hendes stil. Hun har talt om, hvordan nogle mænd kan blive foruroligede af hendes uafhængige personlighed, og udtalt, at de ofte foretrækker "mere føjelige" kvinder. For hende afspejles denne modstand mod kvindelig autonomi også i den kritik, der rettes mod hendes udseende: en kvinde, der ikke længere søger at styrke mandlige egoer, er foruroligende.

Ved selvsikkert at vise sin krop og alder frem, tilbyder hun en anderledes fortælling om kvinden i tresserne. Hverken tilbagetrukket eller karikeret, men kraftfuld, elegant og glamourøs, ligesom de heltinder, hun elsker at portrættere. Hendes tilstedeværelse på den røde løber bliver således en forlængelse af hendes engagement: at bevise, at der ikke er nogen aldersgrænse for at føle sig smuk og fri.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af L'BEAUTÉ (@lbeautemx)

Massiv offentlig støtte mod "machoerne"

Selvom kvindefjendske kommentarer er højlydte, repræsenterer de langt fra helheden af reaktionerne. Mange internetbrugere, fans og seere roser derimod Philippine Leroy-Beaulieus karisma og dristighed. Under opslag, der viser hendes udseende, florerer beundrende beskeder: "Spektakulær", " Et eksempel", "Jeg ville elske at se sådan ud som 62-årig", " Hun styrker så mange kvinder." Denne støtte bekræfter, at hendes tilgang giver genlyd langt ud over kontroversen.

Kort sagt tilbyder Philippine Leroy-Beaulieu et anderledes perspektiv til alle dem, der konstant får at vide, at de skal være diskrete efter en vis alder. Hendes look, som nogle anser for at være "for meget", bliver dermed et statement: retten til at eksistere fuldt ud, til at forblive glamourøs og til at optage plads, som 20-årige, 40-årige, 60-årige og derover.