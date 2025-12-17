Search here...

"Jeg vil ikke længere kysse kvinder": George Clooneys intime løfte til sin kone chokerer

Léa Michel
Extrait du film « Jay Kelly » (Netflix)

George Clooney afslørede for nylig, at han er ved at vende siden om i sine roller som hjerteknuser. Den amerikanske skuespiller, instruktør, manuskriptforfatter og filmproducer, kendt for at fængsle publikum i film som "Ocean's Eleven" og "Intolerable Cruelty", mener, at hans alder og personlige udvikling ikke længere egner sig til den type rolle. Det var en nøje overvejet beslutning, truffet i samarbejde med hans kone, Amal Clooney.

Et valg styret af alder og sindsro

Skuespilleren bekræftede dette i et interview med Daily Mail : han ser ikke længere sig selv i roller, hvor han skal dele lidenskabelige kys med sine kvindelige medstjerner. "Jeg prøver at følge Paul Newmans eksempel: 'Okay, jeg kysser ikke piger på skærmen længere,'" forklarede han. George Clooney, der ofte har legemliggjort charme og tapperhed på skærmen, erkender, at tiden har taget sin pris: "Da jeg fyldte 60, talte jeg med min kone og sagde til hende: 'Jeg kan stadig spille basketball med 25-årige, men om 25 år er jeg 85.'" Skuespilleren forsømmer ikke sin karriere; han tilpasser den blot til en "ny fase af sit liv".

Et stærkt bånd med Amal Clooney

George Clooney, der siden 2014 har været gift med den internationale advokat Amal Alamuddin, har aldrig lagt skjul på den positive indflydelse, hun har på hans professionelle og personlige valg. Sammen opdrager de deres tvillinger, Ella og Alexander. "Vi har talt meget om, hvilke typer roller jeg stadig gerne vil spille," betror han. Deres forhold legemliggør nu en sjælden stabilitet i Hollywood-verdenen og prioriterer et enklere liv væk fra rampelyset.

Livet væk fra filmset og glamour

Clooney-familien har forladt Los Angeles for at bosætte sig i en ejendom i Frankrig, et fredeligt miljø, hvor deres børn kan vokse op uden berømmelsens pres. "Jeg var bange for, at de i Los Angeles altid ville blive sammenlignet med andre kendisbørn," forklarer skuespilleren. Dette mere diskrete liv giver ham mulighed for at nyde det, der virkelig betyder noget: familie, natur og friheden til kun at vælge de projekter, der virkelig inspirerer ham.

Kort sagt, George Clooney synes at have fundet sin balance langt væk fra "Hollywood playboy"-klichéen. Hans beslutning om ikke længere at kysse sine partnere på skærmen symboliserer mindre en begrænsning end en naturlig udvikling: en skuespillers ønske om at forblive tro mod sig selv.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Som 25-årig skaber Madonnas søn furore i en elegant modekampagne.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 25-årig skaber Madonnas søn furore i en elegant modekampagne.

Rocco Ritchie sætter sit præg på uventede steder. Med naturlig lethed og en dominerende tilstedeværelse er han ved...

Kristen Stewart, der har været gift med en kvinde i 8 måneder, deler den værdifulde lektie, hun har lært.

Otte måneder efter at have sagt "Ja" til sin partner, manuskriptforfatteren Dylan Meyer, åbner Kristen Stewart op som...

Som 40-årig stråler Amanda Seyfried i et "naturligt" look sammen med Selena Gomez

Amanda Seyfried beviser endnu engang, at elegance og enkelhed går hånd i hånd. Den amerikanske skuespillerinde var for...

Kritiseret for sin "for korte" nederdel afslører denne tidligere Miss Universe årsagen

Iris Mittenaere, tidligere Miss Universe, skabte kontrovers ved en glamourøs fest i Venedig i midten af december 2025:...

"Godt gået med at vise det!": Angelina Jolie viser sine mastektomi-ar frem

Angelina Jolie har aldrig været bange for at kombinere sårbarhed og aktivisme. Tolv år efter at have afsløret...

Serena Williams indrømmer, at hun længe har kæmpet med at acceptere sin krop i elitesport.

Serena Williams ser tilbage på sine første 15 år som professionel tennisspiller og deler åbenhjertigt de udfordringer, hun...

© 2025 The Body Optimist