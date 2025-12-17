"Jeg vil ikke længere kysse kvinder": George Clooneys intime løfte til sin kone chokerer

George Clooney afslørede for nylig, at han er ved at vende siden om i sine roller som hjerteknuser. Den amerikanske skuespiller, instruktør, manuskriptforfatter og filmproducer, kendt for at fængsle publikum i film som "Ocean's Eleven" og "Intolerable Cruelty", mener, at hans alder og personlige udvikling ikke længere egner sig til den type rolle. Det var en nøje overvejet beslutning, truffet i samarbejde med hans kone, Amal Clooney.

Et valg styret af alder og sindsro

Skuespilleren bekræftede dette i et interview med Daily Mail : han ser ikke længere sig selv i roller, hvor han skal dele lidenskabelige kys med sine kvindelige medstjerner. "Jeg prøver at følge Paul Newmans eksempel: 'Okay, jeg kysser ikke piger på skærmen længere,'" forklarede han. George Clooney, der ofte har legemliggjort charme og tapperhed på skærmen, erkender, at tiden har taget sin pris: "Da jeg fyldte 60, talte jeg med min kone og sagde til hende: 'Jeg kan stadig spille basketball med 25-årige, men om 25 år er jeg 85.'" Skuespilleren forsømmer ikke sin karriere; han tilpasser den blot til en "ny fase af sit liv".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amal Alamuddin Clooney (@amalclooneyofficial1)

Et stærkt bånd med Amal Clooney

George Clooney, der siden 2014 har været gift med den internationale advokat Amal Alamuddin, har aldrig lagt skjul på den positive indflydelse, hun har på hans professionelle og personlige valg. Sammen opdrager de deres tvillinger, Ella og Alexander. "Vi har talt meget om, hvilke typer roller jeg stadig gerne vil spille," betror han. Deres forhold legemliggør nu en sjælden stabilitet i Hollywood-verdenen og prioriterer et enklere liv væk fra rampelyset.

Livet væk fra filmset og glamour

Clooney-familien har forladt Los Angeles for at bosætte sig i en ejendom i Frankrig, et fredeligt miljø, hvor deres børn kan vokse op uden berømmelsens pres. "Jeg var bange for, at de i Los Angeles altid ville blive sammenlignet med andre kendisbørn," forklarer skuespilleren. Dette mere diskrete liv giver ham mulighed for at nyde det, der virkelig betyder noget: familie, natur og friheden til kun at vælge de projekter, der virkelig inspirerer ham.

Kort sagt, George Clooney synes at have fundet sin balance langt væk fra "Hollywood playboy"-klichéen. Hans beslutning om ikke længere at kysse sine partnere på skærmen symboliserer mindre en begrænsning end en naturlig udvikling: en skuespillers ønske om at forblive tro mod sig selv.