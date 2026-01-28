"Hun kunne være model": Som 31-årig redefinerer denne skuespillerinde "koreansk chic"

Bae Suzy (rigtige navn Bae Su-ji), et elsket sydkoreansk ikon, fortsætter med at fascinere med sin unikke aura og exceptionelle alsidighed. Som sydkoreansk skuespillerinde, danser og K-popsangerinde udstråler hun en raffineret "koreansk chic", der har givet hende flatterende sammenligninger med modelverdenen.

Et idol med magnetisk karisma

Bae Suzy, der har haft kælenavnet "Nationens første kærlighed" siden sin debut med pigegruppen Miss A i 2010, udstråler naturlig skønhed og tidløs elegance. Hendes fotos, hvad enten det er fra fotosessioner for Céline eller personlige øjeblikke som hendes ballettræning, fascinerer fans: "Hun har en modelaura, hun formidler virkelig noget gennem billederne," begejstrer fans på sociale medier.

I 2025 strålede hun ved Céline Spring/Summer 2026-showet i Paris og udstrålede en ubesværet ynde, der gjorde hende til en stamgæst på de forreste rækker. Hendes minimalistiske look, ofte sort og struktureret, fremhævede en figur formet af årevis med taekwondo (2. dan sort bælte) og klassisk dans, hvor hun udmærkede sig i splits og fleksibilitet.

Multitalenter og fysisk engagement

Det, der gør Suzy uimodståelig, er hendes alsidighed: Hun har været model siden hun var 12 år, og hun går ubesværet fra sang til skuespil. Succeser som "Start-Up", "Vagabond" (hvor hun udfører sine egne stunts) og den kommende "Genie Make a Wish" (oktober 2025) demonstrerer hendes dedikation. I 2025 startede hendes intensive ballettræning endda en trend i Korea og forfinede hendes kropsholdning og karisma på skærmen. Hendes jævnaldrende og fans kalder hende en "yndefuld prinsesse" eller "den mest alsidige kunstner i sin generation" og roser hendes disciplin i fitnesscentret og hendes evne til at påtage sig krævende roller.

Luksusambassadør Bae Suzy redefinerer Hallyu-æstetikken: sofistikeret minimalisme, naturlig selvtillid og en skærmbunden tilstedeværelse. Hun beviser, at talent og elegance gør hende til et evigt ikon, altid klar til at inspirere.