I Paris skaber Demi Moore furore i en skulpturel jumpsuit

Paris Haute Couture Fashion Week levede endnu engang op til sit løfte om spektakulært og dristighed. Blandt de mest bemærkelsesværdige gæster tryllebandt Demi Moore publikum ved Schiaparelli Spring/Summer 2026-showet, hvor hun optrådte i en skulpturel sort jumpsuit udsmykket med dyreprint. Et elegant outfit, der er tro mod den surrealistiske ånd i det italienske modehus.

Et kontrolleret "katteagtigt" udseende

Den amerikanske skuespillerinde, der er kendt for sin "smag på risiko" på den røde løber, valgte en tætsiddende sort jumpsuit, inspireret af Schiaparellis efterårskollektion 2025. Stoffet, med sølvdetaljer, der minder om et stiliseret leopardprint, understregede diskret silhuetten af stjernen fra "The Substance".

For at fuldende ensemblet bar Demi Moore en lang, arkitektonisk skræddersyet frakke, en lille, sort hat i avantgarde-stil, der var vippet i en vinkel, og en tekstureret håndtaske med krokodilleeffekt. På fødderne perfektionerede sorte pumps med metalliske udskæringer – et Schiaparelli-signatur – dette både raffinerede og upåklageligt stylede look.

Parisisk chic ifølge Schiaparelli

Schiaparelli-showet, instrueret af kunstnerisk leder Daniel Roseberry, blandede endnu engang teatralitet med couture-håndværk. Mellem skulpturelle volumer, mytologiske referencer og dyremotiver tiltrak huset et udvalgt publikum, en blanding af Hollywood-stjerner og indflydelsesrige personligheder i modeverdenen. I denne setting kom Demi Moore med et fængslende og underspillet statement og beviste, at hun i en alder af 63 år er et tidløst stilikon, der er i stand til at kombinere klassisk elegance med moderne dristighed.

Fra Idaho til Paris: en slående kontrast

Bare et par uger tidligere havde skuespillerinden optrådt i helt andre omgivelser: hjemme i Idahos sneklædte landskaber, iført pelsforede støvler og en overdimensioneret sweater for at skovle sne af sin terrasse. Dette radikale stilskift, fra hyggelig vinterkomfort til parisisk haute couture, fremhæver, hvor naturligt og selvironisk Demi Moore ved, hvordan hun skal forvalte sit offentlige image.

Mellem parisisk elegance og underspillet enkelhed legemliggør Demi Moore en fri og inspirerende vision for stil. Med en "katteagtig tiltrækningskraft" fra Schiaparelli beviser skuespillerinden, at hun fortsat er en af de mest elegante og uforudsigelige skikkelser på Hollywood-scenen – i stand til, med en enkelt optræden, at forvandle et modeshow til en begivenhed.