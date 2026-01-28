Search here...

"Utrolig elegant": Denne amerikanske model gør et varigt indtryk i en haute couture-kjole

Léa Michel
@karliekloss/Instagram

Karlie Kloss lyste for nylig op under Paris Couture Week i en Dior-kjole, der beviste, at transparente stoffer og åben ryg er den ultimative modeduo. Den amerikanske model og danser delte looket på Instagram og skabte furore blandt sine fans.

En mesterlig Dior Pre-Fall 2026-kreation

Fra Diors Pre-Fall 2026-kollektion af Jonathan Anderson imponerer denne sorte kjole i et gennemsigtigt, mat stof med sin slående kontrast. Foran skaber en høj, asymmetrisk halsudskæring med én skulder og trekvartlange pufærmer, der er strammet ved håndleddene, en sofistikeret silhuet. Den høje og lave kant flyder yndefuldt, mens den dybtgående ryg afslører huden i en perfekt dramatisk spænding.

En minimalistisk stil, der fremhæver kjolen

Designet af Natasha Colvin forbliver looket minimalistisk for at lade rummet skinne. Karlie vælger sorte Dior Muse pumps med firkantet tå og en tynd rem, samt en Dior Cigale-taske. Ricky Fraser laver en lav knold med løse lokker, og Tobi Henney lægger frisk makeup: sort eyeliner og pink øjenskygge.

Karlie Kloss demonstrerer brillant, at ægte sartorial kraft opstår i subtil kontrast, uden grelle farver eller overflødige udsmykninger. Dette parisiske udseende redefinerer moderne elegance inden for Haute Couture.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
