At drømme om edderkopper er ikke ubetydeligt: indsigt fra en psykolog

Edderkopper kravler rundt i dit hoved, selv mens du sover. Og vi taler ikke om den flotte Spider-Man i sin stramme dragt, men om den lille sorte skabning, som alle frygter. At drømme om edderkopper regelmæssigt, til det punkt, hvor man ser dem overalt, når man vågner, er ikke tilfældigt. Det afspejler nogle gange tilstedeværelsen af et skadeligt væsen i dit miljø. Denne spindlere, der fanger sit bytte i et silkespind, er faktisk en metafor for et rovdyr, der lurer i nærheden.

Edderkoppen, et symbol der taler til det ubevidste

Der er drømme, du absolut ikke kan huske, og andre, der efterlader et levende indtryk. Nogle er også mere eksplicitte end andre. Når du falder ned fra en klippe, ved du, at det illustrerer et tab af kontrol, eller når du bliver jagtet , slutter du, at det afspejler dine angster. På den anden side, når en edderkop kravler gennem dit sovende sind, er du ikke helt sikker på, hvad du skal stille op med det.

At drømme om edderkopper er dog ikke blot den ubevidste manifestation af en invaliderende fobi. Som du måske ved, er man nogle gange nødt til at dykke dybere ned i drømmetydning for at forstå dens skjulte budskaber. Uden en enhed, der scanner drømme og giver en rapport, kan vi ty til psykoanalysens visdom. Og den edderkop, der kilder din underbevidsthed og forstyrrer din søvn, er måske slet ikke et dyr, men en person.

Som Tristan-Frédéric Moir, psykoanalytiker og drømmetyder , analyserer i magasinet Psychologie , er dette billede fyldt med undertekster. Edderkoppen forbindes med spindet, med forbindelse, med det, der binder ... men også med det, der holder os tilbage. I en klassisk psykoanalytisk fortolkning kan den repræsentere en overbærende moderfigur, en tilsyneladende kærlig tilstedeværelse, men en der opleves som kvælende. En kærlighed, der omslutter for meget, der hænger fast, til det punkt, hvor den forhindrer individet i at føle sig fri til at være sig selv.

Når en drøm afslører et bånd af kontrol

Edderkoppen, selvom den ikke altid er giftig, fremkalder spontant en følelse af trussel. At drømme om edderkopper kan derfor være et tegn på et ubalanceret følelsesmæssigt forhold, fortid eller nutid. En situation, hvor man føler sig fanget, forgældet, ude af stand til at bryde fri. Denne type drøm optræder nogle gange hos mennesker, der voksede op i et ustabilt følelsesmæssigt miljø, hvor kærligheden var betinget, uforudsigelig eller præget af frygt.

I voksenalderen kan dette mønster gentage sig på andre områder: et overdrevent intenst romantisk forhold, et invasivt venskab, et giftigt professionelt forhold. Edderkoppen bliver så symbolet på dette tavse greb. Den angriber ikke altid frontalt, men den venter, den observerer, den væver tålmodigt sit spind.

En figur, der også kan tale om parret

I nogle drømme antager edderkoppen en tydelig relationel dimension. Den kan repræsentere en elsket, men en der opfattes som farlig for den følelsesmæssige ligevægt. En figur, der fascinerer lige så meget, som den skræmmer. Edderkoppen fremmaner derefter den sorte enke, den kvinde med dødbringende gift, der fortærer sine medmennesker hele. Med andre ord, den dyrisk version af en narcissistisk misbruger, der ikke sprøjter gift ind, men blot suger vores sjæl ud.

I dette tilfælde er det en metafor for en altopslugende kærlighed, en der fylder meget og efterlader lidt plads til den anden person. Drømmen betyder ikke nødvendigvis, at den anden person bevidst er giftig, men snarere at der er en ubalance, en følelsesmæssig afhængighed eller en vanskelighed med at sætte grænser. Det ubevidste slår på sin side alarm ved at stikke en edderkop ind under dine øjenlåg.

En mere positiv læsning

Selvom edderkoppen fremkalder en vis mørke, er ikke alle fortolkninger dystre. Carl Gustav Jung så også edderkoppen som en stor skaber, en væver af den indre verden. Dens spind bliver derefter et symbol på transformation og rekonstruktion.

I sidste ende kan en drøm varsle en løbende forandring, en subtil, men dyb psykologisk transformation. Spindet er her ikke et dødbringende våben, men en omsluttende puppe. Denne berømte "sommerfugleeffekt" kan også manifestere sig som en edderkop. Alt er muligt i denne pulserende drømmeverden. Disse forskellige fortolkninger er ikke modstridende; de supplerer hinanden. En drøm om en edderkop kan samtidig signalere et greb, som man skal bryde fri fra, og en evne til at omforme sine relationer.