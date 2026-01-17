Search here...

Dette karaktertræk observeres ofte hos "ondsindede" mennesker.

Psyko
Léa Michel
De kaldes undertiden "ondsindede" personligheder i dagligdags sprog, men i psykologi omtales de som "mørke" personlighedstræk (den mørke triade). Som forklaret i en undersøgelse offentliggjort i Personality and Individual Differences , er disse træk forbundet med en større sandsynlighed for uetisk adfærd (at lyve, snyde), selvom dette ikke er en medicinsk diagnose.

Hvad er den "mørke triade"?

Den Mørke Triade består af tre træk:

  • Narcissisme (selvcentreret, behov for beundring),
  • Machiavellianisme (manipulation, social strategi),
  • Psykopati (impulsivitet, lav empati, sensationssøgende).

Det mest fremtrædende træk her er machiavellismen.

I studiet blev deltagerne præsenteret for to situationer, hvor de kunne snyde eller lyve for at opnå noget. Resultaterne viste, at machiavellisme var en stærkere indikator for snyd i situationer, hvor bedrag sker på en andens bekostning (en mere "social", mere strategisk form for bedrag), mens psykopati var en stærkere indikator for at lyve om ens præstation (en mere direkte, mere opportunistisk form for bedrag). Med andre ord er det ikke et enkelt træk, der forklarer alt: sammenhængene varierer afhængigt af typen af adfærd.

Og hvad med det berømte "vi er mindre moralske om aftenen"?

Der er en velkendt hypotese, Morgenmoraleffekten, som antyder, at vi har en tendens til at være mere "moralske" om morgenen end om eftermiddagen. Men Dark Triad-undersøgelsen testede også dette punkt ... og fandt ikke denne effekt: I deres resultater ændrer tidspunktet på dagen ikke snyd eller løgn, og det forstærker heller ikke virkningen af "mørke" træk.

Vigtige konklusioner

  • Machiavellianisme er det træk, der her mest forbindes med strategisk bedrag.
  • Psykopati er tættere forbundet med at lyve i den anden opgave.
  • Og i modsætning til andre undersøgelser gør tidspunktet på dagen (morgen/aften) ikke den store forskel i denne undersøgelse.

Denne undersøgelse minder os om, at vi ikke taler om "monstre" eller diagnoser, men snarere personlighedstendenser: Når visse "mørke" træk er forhøjede, kan sandsynligheden for uetisk adfærd øges. Her skiller machiavellismen sig primært ud ved sin mere strategiske bedrag (på bekostning af andre), mens psykopati er tættere forbundet med opportunistisk løgn. Og frem for alt, i modsætning til ideen om, at vi er "mindre moralske" om aftenen, fandt forskerne ingen klar effekt af tidspunktet på dagen: det, der betyder mest, er selve trækkene ... ikke timen.

Tjekker du ofte klokken? Hvad det kan sige om dig

