Denne kvinde, blind på det ene øje, har forvandlet sin unikke karakteristik til en sand stilsignatur.

Med sin øjenklap lånt fra pirat-dresscodes og sit sølvhår, der danner en krone omkring hovedet, er Lolly Streek svær at overse, når hun går. Dette tilbehør, der skjuler et manglende øje, har fundet et æstetisk formål i denne sølvmodels udseende. Og man skulle være blind for ikke at bemærke hendes skarpe sans for stil og hendes evne til at forvandle hvert outfit til et statement.

Som 50-årig nægter hun at blive usynlig

I halvtredserne ophører kvinder næsten med at eksistere og bliver indhyllet i tøj, der er lige så effektivt som en usynlighedskappe. De bruger ikke længere mode til at udtrykke sig selv og afsløre deres personlighed; de bruger den til at forsvinde. I denne alder, der langsomt nærmer sig pensionsalderen, revurderer de alle de essentielle ting i deres garderobe, og ét tema dominerer: diskretion. De pakker ofte korte nederdele, ærmeløse toppe, rygløse toppe og finurlige print væk i en "mindeæske" sammen med gamle nipsgenstande. De føler sig tvunget til at sørge over den elegante og inspirerede kvinde, de engang var.

Nogle kvinder trodser denne påtvungne beskedenhed og nægter at lade disse påbud afspejles i deres refleksion. For disse kvinder, som ikke ønsker at bære disse normer på ryggen resten af deres liv, er der ingen rigtige eller forkerte valg. Lolly Streek, en halvtredsårig muse, der er ved at kompensere for årelang anti-aging propaganda, forestiller sig sine outfits som en afspejling af sig selv. Hun klæder sig ikke blot for at dække sin hud eller af beskedenhed; hun gør det for at hævde sig selv i et offentligt rum, der søger at slette hende fra syne.

Med sit grå hår, synlige rynker, som hun ikke forsøger at skjule med foundation, og et synshandicap symboliseret af en øjenklap, der ser ud som om den kom direkte fra en piratkuffert, udvider Lolly Streek vores syn på skønhed. Efter at have mistet sit venstre øje på grund af en børnesygdom, tilbyder hun os et unikt perspektiv på alder og den frihed, den kan bringe. Gennem sine meget redaktionelle fotografier leverer hun en lektion i mode, ja, men også i selvaccept.

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En kvinde fast besluttet på at leve i farver

Hun blev diagnosticeret med Stills sygdom næsten som spædbarn og tilbragte en stor del af sin barndom i hospitalernes sterile gange i stedet for at gå i skole. Sygdommen påvirker immunforsvaret og ledsages af leddegigt. Lolly Streek mistede sit venstre øje under denne lange medicinske rejse, men til gengæld genvandt hun modstandsdygtighed og selvtillid. Selvom hun bestemt startede livet på et forkert ben, har hun mere end kompenseret for det med tiden.

I sidste ende var det at fylde halvtreds ikke en afslutning, men en begyndelse for hende. Hun havde ofret nok dage af sit liv i sine yngre år. Så der var ingen chance for, at hun ville bruge sin korte tid på Jorden på at forudse alle rygter og berøve sig selv noget. Hun havde ikke skrevet under på at være begrænset til monotone udseender. Og tydeligvis er der ikke et eneste stykke af den slags i hendes garderobe.

Lolly ville gøre internettets stilrene piger og beige-elskere til skamme. Farverige tørklæder, blazere i livlige farver, vermilionrøde eller smørgule kjoler – hun svælger i glitrende outfits. Hun bringer farve, hvor samfundet dikterer mørke, selv til sit ikke-funktionelle øje. For hende er handicap blot endnu en grund til at skinne. Lolly kunne have beholdt mørke briller på næsen for at "undskylde" sin forskellighed, men hun har forvandlet det til et charmerende aktiv.

Hendes øjenklap, midtpunktet i alle hendes outfits

Hos Lolly Street overlades intet til tilfældighederne. Øjenklappen, der længe har været forbundet med piratbilleder og en marginal æstetik, bliver et sandt stilelement. Nogle gange underspillet, nogle gange mere udførligt, integreres den i hendes designs ligesom et smykke, et par briller eller et tørklæde. I stedet for at skjule det, der gør hende unik, vælger hun at fremhæve det.

Denne måde at engagere sig i sit udseende på taler om noget større end mode. Det minder os om, at tøj kan være et rum med frihed, især når kroppen og alderen stadig er underlagt en lang række uudtalte regler. Lolly forsøger ikke at se yngre, mere konventionel eller mindre anderledes ud. Hun forsøger blot at være fuldt ud sig selv.

Hendes farverige outfits, sølvfarvede hår og karakteristiske øjenklap skaber en silhuet, der er øjeblikkeligt genkendelig. I modsætning til forventningerne om, at kvinder på hendes alder skulle være mere diskrete, vælger hun præcis det modsatte: at optage plads, tiltrække opmærksomhed og forvandle sin historie til en styrke. I sidste ende er det en måde at minde alle om, at der ikke er nogen aldersgrænse for at blive sit eget ikon.