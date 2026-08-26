Folk kommenterede ofte hendes smilehuller; i dag gør hun dem til sit signaturbillede.

Uanset om de er på hagen eller på begge sider af kinderne, bidrager smilehuller til ansigtets unikke karakter. De betragtes som dyrebare vedhæng og fremstår i en let grimasse og indrammer smukt et smil. Nogle mennesker har minimalistiske smilehuller, der viser sig, når de er glade, mens andre, som Evelyn fra @dara_smiles1-kontoen, har halvmåneformede smilehuller. Genetik er kilden til mange kunstværker.

Smulehuller ætset ind i ebenholt hud

Smilhuller, de fordybninger, der opstår i antydningen af et smil og ligner et tegnsætningstegn i ansigtet, er ikke noget, der er opfundet. De er en genetisk arv, et iboende træk. Fra et rent dermatologisk synspunkt betragtes smilehuller som en misdannelse af zygomatiske muskler. Alligevel ses de i den æstetiske forestillingsevne som en fordel snarere end en anomali. Mens smilehullerne, der udgør cellulite, frastøder øjnene, inspirerer disse fordybninger indlejret øverst på læberne til en uudtømmelig fascination.

Miley Cyrus, Ariana Grande og Kate Middleton har ubevidst populariseret denne hudtype, de ikke engang selv valgte. I et samfund, hvor udseende nemt kan købes, har mange kvinder forsøgt at efterligne denne naturlige egenskab gennem en procedure kaldet "smilehullerplastik". Mens nogle desperat forsøger at efterligne en fødselsdefekt, har Evelyn fra kontoen @dara_smiles1 ægte smilehuller.

Langt fra at være diskrete eller at blande sig med hendes kindben, indtager hendes smilehuller en central rolle i hendes sorte ansigt. De fuldender smukt hendes mund som et udråbstegn i slutningen af en sætning. Når hendes læber strækkes af følelser, eller når hun taler, bliver hendes smilehuller mere fremtrædende og synes at være tegnet af en tegneserietegner.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Evelyn Ambrose (@dara_smiles1)

En fysisk egenskab, der giver ansigtet definition

Dette skæbnesvangre tegn kunne være blevet en kilde til usikkerhed eller et varsel om uro. Evelyne kunne have holdt sin mund neutral for at skjule sine smilehuller eller foretaget daglige ansigtsøvelser for at "roe dem ned". Men det blev symbolet på en unik skønhed, en kilde til personlig stolthed, et element af hendes identitet.

Da Evelyn så dem i hvert smil, holdt hun til sidst op med at forsøge at skjule dem. Tværtimod viser hun dem frem med en beundringsværdig lethed. På grund af hende er smilehullerne aldrig skjult bag et filter eller en omhyggeligt poseret positur. De bliver endda udgangspunktet for mange opslag, som om hendes ansigt har fundet sin egen signatur.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Evelyn Ambrose (@dara_smiles1)

En detalje, der adskiller den fra resten af verden

Denne unikke detalje er en påmindelse om, at skønhed ikke altid handler om perfekt symmetriske ansigtstræk eller ansigter, der er formet af de samme trends. En uventet detalje kan være nok til at give karakter til et udseende og gøre det øjeblikkeligt mindeværdigt. Evelyns smilehuller prøver ikke at konkurrere med standarder: de er fuldstændig ligeglade.

Og måske er det netop dét, der gør dem så tiltalende. I en tid, hvor filtre sletter ufuldkommenheder, hvor apps giver dig mulighed for at omforme en næse eller fremhæve kindben på få sekunder, minder hendes smilehuller os om, at et ansigt ikke behøver at blive retoucheret for at have dybde.

Gennem sine videoer forvandler Evelyn et træk, hun måske havde forsøgt at skjule, til et sandt symbol. Hendes smilehuller er ikke længere blot to fordybninger, der dukker op, når hun smiler: de er blevet en del af hendes identitet, den del, der giver hendes ansigt den lille ting, der er umulig at reproducere.