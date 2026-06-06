Hun anses for at være "for muskuløs til en kvinde" og viser stolt sin atletiske figur frem.

Kropspositiv
Julia P.
@fitzcourtknee / TikTok

På TikTok viser hun stolt sin veltrænede fysik frem – og hun er ligeglad med, hvad kritikerne siger. Indholdsskaberen Courtney Crawley (@fitzcourtknee) deler regelmæssigt videoer, der viser hendes muskuløse bygning, resultatet af dedikeret træning. Mens nogle internetbrugere bedømmer hende som "for muskuløs til en kvinde", reagerer hun med stolthed og selvtillid, hvilket starter en debat om de standarder, der pålægges kvinder.

Videoer der skaber reaktioner

I sine TikTok-opslag filmer Courtney Crawley (@fitzcourtknee) sig selv i fitnesscentret eller poserer for at vise sin atletiske fysik frem. Reaktionerne er blandede. På den ene side antyder misbilligende kommentarer, at hun er "for muskuløs til en kvinde". På den anden side bifalder mange brugere hendes tilgang: "Jeg elsker det, det er forfriskende at se kvinder med muskler," lyder en af de støttende beskeder.

@fitzcourtknee 😛 ♬ original lyd - leilani

Et selvsikkert svar

I stedet for at lade sig modløse vælger Courtney Crawley (@fitzcourtknee) at vise sin fysik frem med stolthed. For hende er styrke og muskler perfekt forenelige med femininitet. Som studerende og sportsentusiast deler hun gerne, hvordan fitness har forandret hendes velbefindende, både fysisk og mentalt. Dette positive budskab giver genlyd i hendes lokalsamfund og opfordrer dem til at bevæge sig ud over forudfattede meninger om, hvordan en "feminin" figur bør se ud.

@fitzcourtknee konkurrerer ikke med nogen andre end mig selv 😛 #gymtok #gymgirl ♬ Foreign (Kodiene Mixx) - Kodiene! & kugakrewceo & Esi Ann

"Fænomenet" med muskuløse kvinder

Hendes sag er en del af en bredere trend, undertiden omtalt som "muscle mommy", som opstod på sociale medier i starten af 2020'erne. Denne bevægelse hylder muskuløse kvinder og bodybuilding og bryder med skønhedsstandarder, der længe har været centreret omkring tyndhed. Kvinder hævder i stigende grad deres ret til at være stærke og synlige, hvilket bidrager til en mere mangfoldig repræsentation på skærmen.

Ved selvsikkert at vise sin atletiske fysik frem, bidrager Courtney Crawley (@fitzcourtknee) på sin egen måde til at ændre holdninger. Stillet over for fordømmelse, svarer hun med selvtillid og stolthed og minder alle om, at der ikke kun er én måde at være kvinde på. Dette budskab om selvbekræftelse, ud over kritikken, finder en voksende genklang.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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