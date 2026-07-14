Hvordan klistermærker og farver ændrer den måde, vi ser diabetesenheder på

Kropspositiv
Émilie Laurent
@lyss.kostrzewa / Instagram

Blodsukkersensoren er fællesnævneren for mennesker med diabetes. Denne medicinske enhed, ofte skjult under et uigennemsigtigt ærme eller gemt væk i skyggen af bukser, er udelukkende beregnet til at indikere glukoseniveauer i realtid. Den var ikke designet til at være dekorativ eller tjene som smykker. I en ånd af selvaccept dukker der dog små, finurlige designs op på disse enheder, ligesom udskiftelige midlertidige tatoveringer.

Dekorative lapper designet til at falde i ét med sensorerne

Generelt holder personer med diabetes deres blodsukkersensorer diskret skjult. Uanset om den er indlejret i armen, bag biceps eller fastgjort til låret, titter den sjældent frem. Denne sensor, der er indlejret i huden, og som afslører en diagnose og nogle gange tiltrækker opmærksomheden hos mindre informerede, er ikke nødvendigvis det mest flatterende tilbehør at have på. Med sit barske design, sin rene farve og sit minimalistiske udseende er den ikke designet til at forbedre ens udseende eller fremme selvudfoldelse. Dens eneste formål er at overvåge blodsukkerniveauer, give værdifuld medicinsk information og udføre funktionen af et sundhedsapparat – intet mere.

Mange mennesker ser den som en ubuden gæst på deres silhuet, en sort (eller rettere hvid) plet på deres outfit. Det skal siges, at blodsukkermåleren i sin oprindelige form ikke ligefrem gør et statement og mangler stil. Modeentusiaster med umættelig kreativitet tager dog fat på opgaven med at tilpasse denne sjæleløse enhed, idet de følger skønhedsretningslinjerne fra vores internationale Winx: Zara Larsson.

Nogle kvinder vikler den ind i guldtråd for at lave et dekorativt armbånd, mens andre trodser kedsomheden ved denne blodsukkermåler ved at udsmykke den med rhinsten for at give den et festligt udseende. Den virkelige kunstneriske bedrift ligger i de dekorative lapper, der er skåret til formen på disse apparater. Talrige mærker dedikerer sig til at pynte disse overvågningsenheder, og med deres specialfremstillede klistermærker skaber de illusionen af et midlertidigt stempel. Fra blomsterprint til dyremotiver og endda kawaii-print med Hello Kitty, forvandles denne enhed, engang en kilde til forlegenhed, til et lærred for kreativitet.

Forvandling af et medicinsk tilbehør til et ikonisk ornament

Disse brugerdefinerede stencils, designet til at løfte disse covers som en broche på en bluse eller et tørklæde i et monokromt outfit, er ikke "camouflage" for at slette deres fysiske virkelighed. De er symboler på selvbekræftelse, stilforstærkere. De giver personlighed til disse upersonlige covers og forvandler dem fra en ren formalitet til en kilde til stolthed, endda en tydelig visuel identitet.

Pyntet med dinosaurer, blomster og syrlige frugter, kantet med muslingeskaller eller endda dækket af hjerter, er disse mærker en dejlig balsam for selvværd, der ofte svækkes af sygdom. Personer med diabetes kan således matche deres mærker med deres outfits eller bruge dem som et farvestrejf i et ellers neutralt look. Inspireret af midlertidige tatoveringer er disse mærker fremragende stiltilbehør. Og selvom de er aftagelige og midlertidige, efterlader de et varigt indtryk på selvtilliden hos dem, der bærer dem.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af alyssa (@lyss.kostrzewa)

Når selvtillid (endelig) bliver vores hud

På sociale medier er blodsukkermåleren ikke længere en magnet for kritik eller hvisken; den er blevet et midtpunkt, et medicinsk smykke. Inkluderende designere omfavner endda denne "niche"-kunstform, så mennesker med diabetes ikke længere føler sig som rumvæsener fra en anden planet, men snarere som ikoniske figurer.

Disse overvågningsenheder inspirerer til fri ånd i modeverdenen og tjener som grundlag for alle mulige legende detaljer. For eksempel, mens @cal.jewellery fremstiller økologiske etuier ved hjælp af en 3D-printer, sætter @jewellerybysense dem i en armbånd som en diamant. Diskrete virksomheder og store brands mobiliserer sig for at forvandle blodsukkersensoren til et personligt totem, en lykkebringer.

Apparatet måler ikke længere blot blodsukker. Når det er pyntet med køer, donuts, fodbolde, boheme-mandalaer, rhinsten eller guldmetal, ligner det et stærkt visuelt sprog og øger spontant selvværdet.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
Article précédent
"Hold op med at vise din mave": Stillet over for kritik af sin krop svarer hun uden at undskylde.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hold op med at vise din mave": Stillet over for kritik af sin krop svarer hun uden at undskylde.

Stillet over for kommentarer om sit udseende valgte indholdsskaberen Emily Reyes (@emilliareyy) et simpelt svar: skjul dig ikke....

Han forvandler sin proteseben til et kradsetræ: ideen der får internetbrugere til at smile

Han mistede sit ben til knoglekræft, da han stadig var teenager. Alex, hvis mellemnavn er Resilience, har stået...

Aldringsfilteret bliver et uventet værktøj til at elske sig selv i enhver alder

Generelt på sociale medier udglatter filtre hudtekstur, giver fyldige læber, løfter kindben og giver illusionen af en hyaluronsyreindsprøjtning....

"Folk siger, at jeg er for tyk": kritiseret for sin vægt, fordømmer hun det pres, der udøves på kvinder

Desværre er kommentarer om fysisk udseende vedvarende, især på sociale medier. Nogle kvinder nægter at lade disse bemærkninger...

"Ingen taler med mig om min vægt i sommer": Denne model viser stolt sin figur frem

I takt med at sommerens pres vender tilbage, tiltrækker en video af Clémentine Desseaux sig opmærksomhed med sin...

"Hvorfor vente, til man har mavemuskler?": Hun opfordrer os til at klæde os frit på i sommer

Mens de kvælende sommertemperaturer tvinger os til at lysne vores tøj og vise mere hud, er det for...