Stillet over for kommentarer om sin fysik, ændrer denne tennisspiller sin opfattelse

En tennisspiller, der anses for "ikke atletisk nok" til at returnere bolde til sine modstandere og få sine sneakers til at knirke på grusbanen, demokratiserer kurver under plisserede nederdele. Med venlighed i tankerne beviser Sandy (@seindie på Instagram), at sport ikke har nogen størrelsesgrænser, og at færdigheder på banen ikke kun handler om hoftemål. En smuk udfordring af samfundets normer.

Kurvede figurer har deres plads på banen

Du behøver ikke Sabalenkas skulpturelle arme eller Naomi Osakas velformede ben for at smadre bolden og gribe den i sidste sekund i en akrobatisk bedrift, der minder om splits. Men i den kollektive fantasi skal du absolut have synlige muskler og være en " fjervægter " for at spille denne krævende ketsjersport, som kræver udholdenhed, smidighed og fysisk styrke. Udseende gør ikke en atlet. Desuden er det bare en mindre detalje mellem nettene. Bortset fra at kvinders mål, som altid, synes at betyde mere end deres sætresultater.

Indholdsskaberen Sandy (@seindie på Instagram) udfordrer dette "idealkrop"-billede og vender situationen på hovedet med hensyn til tyndhed. Denne livlige unge kvinde med sin store interesse for sport ser ikke bare Wimbledon-kampe fra sofaen. Hun deltager aktivt i sporten og spiller på amatørklubniveau.

Mens fremmede, beskyttet af deres brugernavne, giver hende uærlige råd om at "dyrke mere sport", svarer hun med sin imponerende statistik. "I denne weekend spillede jeg tre padelkampe, to tenniskampe, og jeg vandt en finale," erklærer hun, som en bold midt i en serv eller en sten kastet i en dam. For selvom Sandy (@seindie) har vundet adskillige medaljer, har hun endnu ikke fortjent anerkendelse fra dette selskab, der bedømmer atletisk talent ud fra omkredsen af ens mave eller lår.

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Taljemål definerer ikke en persons atletiske evner

"Jeg træner, fordi det bringer mig glæde," erklærer hun med det samme. Som for at præcisere, at hun ikke gør det for at "blive slankere" eller "tab dig". For nej, Sandy (@seindie) jagter ikke et ideal, bare neongule kugler. Kvinder med kurvede kroppe betragtes som æstetiske outsidere eller anatomiske undtagelser og er i konstant konkurrence med skønhedsstandarder.

Når kvinder har fremtrædende muskler, bliver de kritiseret for at " maskulinisere " eller "sabotere deres elegante potentiale", som det var tilfældet med Serena Williams. Og paradoksalt nok, når de har cellulite, fedtvæv eller en blød mave i stedet for en sixpack, får de at vide, at de ville have gavn af at "tabte sig" og "tone op". Men uanset om musklerne er meget synlige eller dækket af fedt, bør en kvinde aldrig diskvalificeres på grund af sin krop.

Kurverne, der stadig alt for ofte forbindes med mangel på aktivitet

Ifølge en vedvarende overbevisning skylder overvægtige eller fede mennesker, der er lige så stædige som ler på hvide sokker, deres figur dovenskab og mangel på motivation. For mange er fedtruller et udtryk for sjuskethed, kalorierige måltider, konstant snacking, overdreven chipsforbrug og passivitet. Som om de kunne læse hud og bedømme en krop ud fra dens udseende. Disse forhastede konklusioner illustrerer primært hverdagens fedtfobi.

Denne tennisspiller oplever dette ved hvert eneste duel, men Sandy (@seindie) nægter at lade kommentarer fra banen diktere hendes værd. Bag deres skærme tror nogle improviserede tilskuere stadig, at en kurvet eller overvægtig krop er uforenelig med en atletisk fysik. De forveksler kropsform med fysisk form, udseende med præstation og fysisk form med evner.

Sandys (@seindie) vidnesbyrd tjener som en påmindelse om en ofte glemt sandhed: Der er ikke kun én måde at være atletisk på. Kraft måles ikke udelukkende ud fra definerede mavemuskler, udholdenhed bestemmes ikke af låromkreds, og smidighed bestemmes ikke af tøjstørrelse. Bolden spørger ikke den spiller, der rammer den, hvor meget den vejer. Scoren afspejler dog kun, hvad der rent faktisk sker på banen.