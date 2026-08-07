Hun inkorporerer sin proteseben i sit look og ryster op og ned på modekodekserne.

Selvom handicap sjældent pryder catwalken ved store modeshows, er det ikke uforeneligt med modekunsten. For indholdsskaberen @allysstar_, der har et amputeret ben, er det ikke en hindring for stil, men en invitation til at skabe anderledes og være opfindsom. Hendes protese er således ikke blot et medicinsk redskab for balance: det er hjørnestenen i hendes look, midtpunktet i hendes outfits.

En protese, der er unik i sin slags

Indholdsskaberen @allysstar_ er en inspiration for én kvinde. Denne stilbevidste kvinde klæder sig som magasinmodeller og tilbyder sit eget bud på trends. Hun driver den slags Instagram-konto, der giver dig lyst til at pinne alt. Hun følger ikke bare hashtags, der ender på "core", eller kopierer det, der allerede findes.

Kendt for sit underspillede, men karakteristiske look, formår hun at skabe ikoniske outfits ud fra selv de enkleste basisbeklædningsgenstande. Hun er en af de få heldige, der kan præstere ethvert look, selv de mest nonchalante. Og hendes aura er ikke den eneste grund til sådan en "wow"-effekt. Ligesom Lagerfeld gjorde sine mørke solbriller ikoniske, og Chanel gjorde det med sin altid tilstedeværende tweed, har Alice, hendes rigtige navn, også sit signaturtilbehør. Og oprindeligt var det mere påtvunget end valgt.

Med hvert outfit ifører hun sig et stykke tøj, der hverken svarer til en modetrend eller et dameblads påbud, men til et fysisk behov. Det er en protese, og den efterligner ikke perfekt et normalt bens fysiske udseende. Den afspejler ejerens frie og glade personlighed. Det er en fremragende trompe l'oeil: et kunstigt ben dækket af en næsten komplet tatovering, der ser mere virkelig ud end livet. Et enkelt motiv, der giver al den lune, et outfit kræver.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alice Tampalini (@allysstar_)

Når mode og handicap bliver ét

På modeugens catwalks, i XXL-store byannoncer på gaden eller i magasiner, er handicap underrepræsenteret, hvis ikke helt usynligt. Dette er næppe overraskende, da modebranchen designer sine tøj baseret på "handicappede" kroppe, uden fysiske forskelle og ofte formet efter standardmodeller.

Men selvom hun ofte kommer til kort i sin forpligtelse til inklusion , beviser Alice, at handicap langt fra er en hindring i denne søgen efter stil. Den unge kvinde, der fremkalder modstandsdygtighed i hvert opslag, viser, hvad hun gerne ville se oftere til Victoria's Secret-shows eller modeugen.

Hun gemmer ikke sin protese under tykke lag tøj for at falde i ét med omgivelserne og gå ubemærket hen i offentligheden. Hun viser den stolt frem, ligesom andre gør med en designerhåndtaske eller værdifulde smykker. Hendes specialdesignede protese er hendes varemærke, hendes touch af lune, et helt eget sprog. For nej, handicap er ikke et tabuord eller en grænse for selvudfoldelse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alice Tampalini (@allysstar_)

En repræsentation der betyder noget

Handicap har været til stede i mindre end 1% af reklamerne i de sidste 25 år. I Hollywood spilles 95% af rollerne, der involverer et "handicap", af skuespillere uden funktionsnedsættelse. Ifølge disse alarmerende tal synes handicap at være en stor hindring i forbindelse med udvælgelse af rollebesætninger.

De berørte føler sig marginaliserede, glemte og uretfærdigt efterladt i rampelyset. Gennem sine videoer i "bliv klar med mig"-stil og sit introspektive, men æstetisk tiltalende indhold åbner Alice op for en verden af muligheder, hvor handicap diskuteres uden filtre eller skam.

Som modeikon, men også en formidler af håb og optimisme, beviser hun, at barrierer oftest findes i tankerne. Hun ser ikke sit handicap som et tab, men som en mulighed for at forny sig selv, genopfinde sig selv og klæde sig anderledes, med endnu mere frihed og glæde.