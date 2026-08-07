Hun inkorporerer sin proteseben i sit look og ryster op og ned på modekodekserne.

Kropspositiv
Émilie Laurent
@allysstar_ / Instagram

Selvom handicap sjældent pryder catwalken ved store modeshows, er det ikke uforeneligt med modekunsten. For indholdsskaberen @allysstar_, der har et amputeret ben, er det ikke en hindring for stil, men en invitation til at skabe anderledes og være opfindsom. Hendes protese er således ikke blot et medicinsk redskab for balance: det er hjørnestenen i hendes look, midtpunktet i hendes outfits.

En protese, der er unik i sin slags

Indholdsskaberen @allysstar_ er en inspiration for én kvinde. Denne stilbevidste kvinde klæder sig som magasinmodeller og tilbyder sit eget bud på trends. Hun driver den slags Instagram-konto, der giver dig lyst til at pinne alt. Hun følger ikke bare hashtags, der ender på "core", eller kopierer det, der allerede findes.

Kendt for sit underspillede, men karakteristiske look, formår hun at skabe ikoniske outfits ud fra selv de enkleste basisbeklædningsgenstande. Hun er en af de få heldige, der kan præstere ethvert look, selv de mest nonchalante. Og hendes aura er ikke den eneste grund til sådan en "wow"-effekt. Ligesom Lagerfeld gjorde sine mørke solbriller ikoniske, og Chanel gjorde det med sin altid tilstedeværende tweed, har Alice, hendes rigtige navn, også sit signaturtilbehør. Og oprindeligt var det mere påtvunget end valgt.

Med hvert outfit ifører hun sig et stykke tøj, der hverken svarer til en modetrend eller et dameblads påbud, men til et fysisk behov. Det er en protese, og den efterligner ikke perfekt et normalt bens fysiske udseende. Den afspejler ejerens frie og glade personlighed. Det er en fremragende trompe l'oeil: et kunstigt ben dækket af en næsten komplet tatovering, der ser mere virkelig ud end livet. Et enkelt motiv, der giver al den lune, et outfit kræver.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Alice Tampalini (@allysstar_)

Når mode og handicap bliver ét

På modeugens catwalks, i XXL-store byannoncer på gaden eller i magasiner, er handicap underrepræsenteret, hvis ikke helt usynligt. Dette er næppe overraskende, da modebranchen designer sine tøj baseret på "handicappede" kroppe, uden fysiske forskelle og ofte formet efter standardmodeller.

Men selvom hun ofte kommer til kort i sin forpligtelse til inklusion , beviser Alice, at handicap langt fra er en hindring i denne søgen efter stil. Den unge kvinde, der fremkalder modstandsdygtighed i hvert opslag, viser, hvad hun gerne ville se oftere til Victoria's Secret-shows eller modeugen.

Hun gemmer ikke sin protese under tykke lag tøj for at falde i ét med omgivelserne og gå ubemærket hen i offentligheden. Hun viser den stolt frem, ligesom andre gør med en designerhåndtaske eller værdifulde smykker. Hendes specialdesignede protese er hendes varemærke, hendes touch af lune, et helt eget sprog. For nej, handicap er ikke et tabuord eller en grænse for selvudfoldelse.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Alice Tampalini (@allysstar_)

En repræsentation der betyder noget

Handicap har været til stede i mindre end 1% af reklamerne i de sidste 25 år. I Hollywood spilles 95% af rollerne, der involverer et "handicap", af skuespillere uden funktionsnedsættelse. Ifølge disse alarmerende tal synes handicap at være en stor hindring i forbindelse med udvælgelse af rollebesætninger.

De berørte føler sig marginaliserede, glemte og uretfærdigt efterladt i rampelyset. Gennem sine videoer i "bliv klar med mig"-stil og sit introspektive, men æstetisk tiltalende indhold åbner Alice op for en verden af muligheder, hvor handicap diskuteres uden filtre eller skam.

Som modeikon, men også en formidler af håb og optimisme, beviser hun, at barrierer oftest findes i tankerne. Hun ser ikke sit handicap som et tab, men som en mulighed for at forny sig selv, genopfinde sig selv og klæde sig anderledes, med endnu mere frihed og glæde.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
Article précédent
Kropper langt fra standarderne på catwalken: Copenhagen Fashion Week sætter eksemplet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kropper langt fra standarderne på catwalken: Copenhagen Fashion Week sætter eksemplet

I adskillige år har kurver været fraværende på modeugens catwalks. Efter at have vækket kollektivt håb ved at...

I 2026 fortsætter gråt hår med at blive synligt

Gråt eller hvidt hår, der længe har været forbundet med alder og skønhedsstandarder, er nu ved at blive...

Denne danseskole giver unge piger med handicap mulighed for at blomstre.

På overfladen ligner denne danseskole alle andre. Alligevel er den meget mere end et rekreativt rum eller en...

Denne biker, der bliver kritiseret for sine outfits, fremhæver stolt sin stil.

Er det uforeneligt at køre motorcykel og elske mode? For indholdsskaberen Jordan Rand (@jordan_rand), en passioneret motorcyklist, er...

"Sommerkroppens tilbagegang": når kvinder bliver mere accepterende over for deres former

I lang tid blev sommeren forbundet med et "kapløb med tiden": at ændre, korrigere og transformere sin krop,...

En "usædvanlig" øreform kan have en overraskende oprindelse.

Hvad nu hvis den lille særhed, du måske aldrig har bemærket på dit øre, fortalte en historie, der...