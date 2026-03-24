"Jeg har aldrig været bange for at blive gammel": Som 77-årig fejrer denne model sin alder med stolthed

Aldring er fortsat et følsomt emne, ofte omgivet af forventninger og frygt. Alligevel vælger nogle offentlige personer at tale om det anderledes. Som 77-årig udviser Maye Musk (Elon Musks mor) et roligt syn på alder og hævder et fredeligt forhold til sit udseende.

At blive gammel, en oplevelse at omfavne

I sin bog "A Woman Makes a Plan" såvel som på sine sociale medier deler Maye Musk en simpel idé: hun har aldrig været bange for at blive ældre. For hende er tidens tegn – i både ansigt og krop – ikke fejl, der skal rettes, men spor af et levet liv. Dette perspektiv er også knyttet til hendes familiehistorie, især hendes mors eksempel, som forblev aktiv langt ind i voksenalderen uden at bekymre sig om sit udseende.

Maye Musks budskab giver genlyd, fordi det tilbyder en anderledes måde at se tidens gang på. Aldring præsenteres ikke som et tab, men som en fortsættelse. Selvfølgelig oplever alle denne udvikling forskelligt. Nogle mennesker accepterer den let, andre mindre, og alle disse oplevelser er gyldige.

En bemærkelsesværdig tilstedeværelse på sociale medier

Maye Musk er langt fra at forsvinde fra offentlighedens søgelys, men er meget aktiv på Instagram. Hun deler alt fra modekampagner til minder fra sine tidlige dage og mere personlige øjeblikke. I kommentarerne roser mange brugere hendes synlighed og energi, og de finder det ofte inspirerende. Det er stadig relativt sjældent at se en kvinde over 50 fylde medieplads, være model for brands og udtale sig offentligt.

Denne synlighed er dog ikke universelt værdsat. Nogle internetbrugere er mere reserverede, endda kritiske, og peger især på hendes status som Elon Musks mor, hvilket de mener bidrager til at forstærke hendes berømmelse. Andre sætter spørgsmålstegn ved det billede af selvaccept, hun udstråler, og antyder, at hun muligvis har gennemgået kosmetisk kirurgi, hvilket til tider giver næring til ophedede debatter i kommentarerne.

Et billede af skønhed, der udvikler sig blidt

Som ansigtet udadtil for store mode- og kosmetikmærker repræsenterer Maye Musk en form for skønhed, der omfavner alder uden at forsøge at slette den. Hendes tilstedeværelse i reklamekampagner er med til at udvide, i det mindste delvist, disse repræsentationer.

Når det er sagt, er denne synlighed stadig begrænset, selvom den er et skridt fremad. Maye Musk lever ikke desto mindre op til mange af de skønhedsstandarder, der værdsættes i branchen: figur, ansigtstræk, æstetiske koder. Med andre ord er det en positiv udvikling at se modeller i alle aldre i modebranchen eller på tv, men mangfoldigheden af kroppe, ansigter og baggrunde skal stadig udforskes.

I sidste ende er Maye Musk med sin sætning, der nærmest er blevet et mantra, med til at åbne et rum for refleksion. Hendes rejse minder os om, at det er muligt at forblive synlig og ambitiøs i enhver alder. Og frem for alt, at aldring også kan gribes an med en vis lethed i ånden.