Kropper langt fra standarderne på catwalken: Copenhagen Fashion Week sætter eksemplet

I adskillige år har kurver været fraværende på modeugens catwalks. Efter at have vækket kollektivt håb ved at diversificere sine castings og fremvise mere imødekommende modeller, vendte modebranchen hurtigt tilbage til sine gamle vaner. Den formåede ikke at holde fast i sine gode intentioner, og diversitet blev endnu engang en fjern drøm. Copenhagen Fashion Week, der løber indtil 7. august, er en undtagelse fra denne fremherskende tyndhed og en påmindelse om, at alle kroppe fortjener at blive repræsenteret.

I København tager modellerne et skridt ud over det sædvanlige

De skandinaviske lande er altid forud for deres tid og fungerer regelmæssigt som eksemplariske elever, hvad enten det er i Folketingets sale eller på catwalken. De bekræftede denne visionære status ved den seneste Copenhagen Fashion Week. Selvom den måske er mindre fulgt og får mindre mediedækning end de parisiske eller londonske udgaver, tilbyder den værdifuld indsigt.

Mens modellerne i andre lande, der er vært for denne modeekstravaganza, har lignende kropstyper og sjældent overstiger den symbolske størrelse 6, er de i København mere sofistikerede. Deres hud bevæger sig under stoffet, deres maver svajer bag stoffet, og deres fremtrædende bryster er kronen på værket af deres udseende. Det er en verden for sig, hvor elegance ikke nødvendigvis er synonymt med tyndhed, og hvor skønhed ikke måles med et skræddermål.

Fordi modebranchen, på trods af nogle forsøg på inklusion og kropsdiversitet, hurtigt vendte tilbage til sine gamle vaner og satte slankhed tilbage i forgrunden. Den klamrer sig til dette skønhedsideal, der grænser til et kalorieunderskud, som ingen kvinde kan identificere sig med. Desuden taler tallene for sig selv: Der var kun 0,3% plus-size modeller ved modeugen 2026, ifølge en rapport fra Vogue Business .

Kropspositivitetsbevægelsen var lige så flygtig som modetrends. Det føltes som blot et kort kapitel, ikke en ny historie, der skulle skrives. Heldigvis fortsætter denne positive revolution i København, legemliggjort af modeller, der ikke stræber efter at blive uopnåelige fantasier. De sigter mod at berolige kvinder af alle slags og være som et spejl, der holdes op for dem.

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En række silhuetter og ubegrænsede størrelser fejres.

Copenhagen Fashion Week tegner et billede af en mere autentisk, ægte og mindre kalkuleret mode. Den giver en bedre forståelse af, hvad det vil sige at "acceptere forskelligheder". Hvor tidligere modeuger har vænnet os til blottede knogler og slanke figurer, præsenterer denne anatomien med større åbenhed. I København er der ingen enkelt kropstype, og der er heller ingen silhuetter i begrænset oplag.

Operasport-mærket præsenterede sin "Growth"-kollektion med modeller i alle former og størrelser. Flæser, blonder, blomsterbroderi og overdimensionerede orkideer prydede realistiske, dynamiske kroppe. Plus-size, mellemstore, gravide og slanke modeller: hver kvinde havde sin egen ambassadør.

Ligeledes var udvalget af kropstyper hos Paolina Russo forskelligartet, og hun begrænsede sig ikke til en enkelt dominerende profil. I en smuk demonstration af søsterskab bragte modeller med kontrasterende hudtoner og komplementære kropsformer livlige stykker med år 2000-inspirationer til live. Gestuz delte den samme åbne tilgang og modbeviste grundigt forestillingen om, at chic ikke kunne opnås med kurver eller fyldigere hofter.

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En inkluderende tilgang, der beviser, at ikke alt er tabt

På Copenhagen Fashion Week kopierer kroppe ikke bare hinanden; de danner en helhed, der artikulerer sig selv i et dejligt virvar. I denne by, der ligner et inkluderende paradis, er moden ikke selektiv: det er et universelt sprog, som alle kan forstå. Når man ser denne smukke koreografi af kroppe og stoffer, føler tilskuerne sig ikke længere som om, de er født i den forkerte krop. De kan identificere sig med modellerne på scenen og finde fælles fodslag med dem.

Og Copenhagen Fashion Week er særligt dygtig til at genoprette selvtillid. Det er endda dens største specialitet, dens definerende kendetegn. Hver gang lykkes den, hvor andre versioner ubarmhjertigt fejler. Ved 2024-udgaven rullede den for eksempel den røde løber ud for modeller med handicap, herunder Lucy Edwards , et synshandicappet plus-size-ikon. Den fejrede også modeller, der ofte diskvalificeres eller sat på sidelinjen: kvinder, der er henvist til "bunden" af katalogerne.

Denne modeuge i København burde være en kilde til inspiration. Den tilbyder et sundere fundament for mode og fremviser kroppe, der taler til alle kvinder, ikke halvguder, der avler personlig skyldfølelse eller selvhad .