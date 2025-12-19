Search here...

Mandlig skaldethed: dette land er et af de mest berørte i verden

Kropspositiv
Næsten hver anden mand oplever betydeligt hårtab over tid. I Frankrig påvirker dette fænomen alle, inklusive yngre mænd. Ifølge en undersøgelse fra 2023 foretaget af Medihair lider 44,25 % af franske mænd af markant hårtab – et tal, der placerer Frankrig som nummer tre i verden, lige efter Spanien og Italien. Globalt set fremhæver dette fund en virkelighed, der ofte opleves som en kilde til usikkerhed, men som i stigende grad accepteres åbent.

Et fænomen med flere årsager

Skaldethed, eller androgenetisk alopeci, skyldes primært hormonelle og genetiske faktorer. De høje rater observeret i Sydeuropa forklares af arvelige prædispositioner og en livsstil, der undertiden er forbundet med øget stress eller hormonelle ubalancer. Til sammenligning er rater meget lavere i Colombia (27%) eller Indonesien (26,9%), hvor miljøfaktorer og genetik synes at være mere beskyttende.

Fra skam til omsorg: ytringens frigørelse

Mandlig skaldethed, der længe har været anset for at være tabu, er nu ved at blive en del af den offentlige debat. Talrige berømtheder, såsom Florent Pagny, Rafael Nadal og Elton John, har indrømmet at have gennemgået hårtransplantationer, hvilket gør proceduren stadig mere almindelig.

I mellemtiden tiltrækker trenden med paryk eller hårextensions en stadig yngre kundekreds. På TikTok og Instagram får videoer, der viser påsætning af hårproteser, millioner af visninger. Disse øjeblikkelige, ofte spektakulære transformationer er med til at normalisere den kosmetiske behandling af skaldethed.

Dette skift i perspektiv handler ikke udelukkende om korrektion eller skjulning. En modbevægelse, drevet af kropspositive værdier, taler for accept af skaldethed som en naturlig fase af livet. Uanset om det er barberet eller omfavnet som det er, ses det ikke længere som en tragedie eller en kilde til skam at miste håret, men som en normal kropslig udvikling. Denne tilgang opfordrer til forsoning med ens image og minder os om, at valget om at handle – eller ikke at gøre noget – først og fremmest er et spørgsmål om individuel frihed.

Et hurtigt udviklende forhold til maskulinitet

Bag denne udvikling ligger et dybtgående sociologisk skift: det ændrede forhold mellem mænd og deres udseende. I lang tid symboliserede hårtab enten uundgåelighed eller omvendt modenhed. I dag hævder alle deres frihed til at vælge – at acceptere skaldethed, skjule den eller behandle den – uden skam eller fordømmelse. Kosmetikmærker og mandlige influencere opfordrer til denne mangfoldighed af valgmuligheder.

Med næsten 45% af mændene berørt er Frankrig blandt de lande, der er mest berørt af skaldethed. Det, der virkelig ændrer sig, er dog opfattelsen af fænomenet. Mellem medicinske innovationer, hårtrends og ærlige personlige beretninger er hårtab ikke længere tabu, men en accepteret realitet.

