Denne kvinde viser omkostningerne ved at forsøge at passe ind i bokse.

Samfundet forsøger at tvinge os ind i snævre bokse, hvor vores personligheder næsten ikke har plads til at eksistere. Vi er nødt til at krympe ind i en foruddefineret form for at undgå at blive stemplet som "mærkelige" eller blive latterliggjort. Men hvis vi prøver for hårdt på at falde i ét med os, ender vi med at ødelægge det, der definerer os, og det, der gør os unikke. En trist virkelighed, som indholdsskaberen Liv Nevill (@livnevill) formåede at illustrere gennem en visuel metafor, der var lige så kraftfuld, som den var brutal.

Et barskt billede af udtrykket "at passe ind i kasser"

Gennem hele vores liv har vi altid lært at "følge mængden". Det startede i skolegården, den ultimative test af, hvordan andre opfattede os. I stedet for at vælge tøj frit, valgte vi det baseret på dets popularitet og for at tilpasse os gruppedynamikken. Vi havde sidelæns pandehår på, da det var det store, selvom vi vidste, at det ikke var den mest flatterende frisure. Vi bukkede under for emo-goth-trenden, selvom vores sande natur var mere romantisk-kawaii. For hvis vi afveg fra denne kollektive ensartethed, risikerede vi at blive en syndebuk, et let mål.

Nogle gange var en enkelt, latterlig detalje nok til at lide samme skæbne som den grimme ælling: en betændt bums på det forkerte sted, bøjler, jeans uden logoer eller en taske, der blev anset for at være for "barnlig" af en nådesløs flok præpubertære teenagere. Så vi vænnede os til at undertrykke vores smag, vores ønsker, vores meninger, indtil hele vores identitet forsvandt under et lag af ydre.

At tilpasse sig var nærmest en måde at overleve på. Men selvom vi følte os "beskyttede" ved at overholde disse uudtalte, men uskrevne regler, ødelagde det os i sidste ende. Indholdsskaberen Liv Nevill (@livnevill) fangede denne selvsabotage i en kort, meget eksplicit video. Hun forsøger at få en rund tallerken ned i et højt glas. Man behøver ikke at være geometriekspert for at vide, at det er umuligt. Så for at opnå dette kaster hun tallerkenen på gulvet og knuser den i små stykker. På denne måde passer tallerkenen ind i glasset, og det handler om meget mere end blot at bruge service.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Liv Nevill (livlivinlife) (@livnevill)

"Hold op med at ødelægge dig selv": det underliggende forebyggende budskab

Denne video er ikke en matematikgåde, og den er heller ikke en slags hjernevrider, der involverer indholdet af køkkenskabet. Den er indbegrebet af en dårlig vane, vi alle har tilegnet os på et tidspunkt i vores liv. Hvem har aldrig givet op med at bære et outfit blot af frygt for konsekvenserne? Hvem har aldrig løjet om deres musiksmag eller deres yndlingssang og i stedet valgt et mere "acceptabelt" og universelt populært nummer?

Det er dette, indholdsskaberen Liv Nevill (@livnevill) forsøger at formidle, bevæbnet med sin medfølelse. Med denne levende metafor sigter hun mod at skabe opmærksomhed. "Hvad sker der, når du prøver at krympe dig selv for at passe ind?" skriver hun i billedteksten til billedet og understreger konsekvenserne af sådan en "boksning".

Som hun også siger, "adskiller vi os fra og forsømmer dele af os selv i processen, når vi prøver for hårdt på at tilpasse os et samfundsideal." Madstykkerne er personificeringen af vores identitet, reduceret til ingenting, splintret, beskadiget. Disse kasser er faktisk bure, der fængsler alt, hvad der gør os til dem, vi er. Bortset fra at vi ikke ønsker at være som en Barbie-dukke låst inde i sit plastiketui.

En invitation til at forsone sig med sig selv

Denne metafor er så slående, fordi den fremhæver en stille vold, som vi ofte trivialiserer: behovet for konstant at forandre os selv for at fortjene vores plads. Vi taler ikke om et simpelt stilskift eller et ønske om at udvikle os, men om de små, gentagne kompromiser, der i sidste ende distancerer os fra, hvem vi virkelig er.

I vores søgen efter bekræftelse, accept eller blot at blive overladt til os selv, lærer vi nogle gange at undertrykke visse dele af os selv. En passion, der anses for mærkelig, en personlighed, der anses for at være for sprudlende, en følsomhed, der anses for at være overdreven, en måde at klæde sig på, der afviger fra normen… Alt, der skiller sig ud, bliver mistænkeligt. Så i stedet for at risikere at blive kritiseret, vælger vi nogle gange at forsvinde.

I lang tid blev vi lært, at det at være anderledes var en hindring. Alligevel er det netop disse ufuldkommenheder, der skaber vores charme, vores minder, vores møder og vores unikke måde at se verden på. Det, vi nogle gange har forsøgt at skjule, er ofte det, der gør os mest mindeværdige.

Stykker af den knuste tallerken i Liv Nevills (@livnevill) video kan så ses som et andet billede: fragmenterne af en selv, som man en dag kan genskabe. Intet forpligter os til at forblive fanget i den form, vi har forsøgt at passe ind i. Vi kan sætte stykkerne sammen igen, genopdage glemte ønsker, genoprette forbindelsen til smag, vi har forladt, og lære at se på os selv med mere venlighed.