Folk, der bærer denne farve, virker mere selvsikre, ifølge flere undersøgelser.

Hvad nu hvis farven på dit outfit påvirkede dit førstehåndsindtryk? Uden fuldstændigt at ændre din personlighed, synes visse nuancer at ændre, hvordan andre opfatter dig. Blandt dem har sort i årevis været et synligt tegn i psykologisk forskning, ofte forbundet med selvtillid og troværdighed.

Sort, en farve der sender et budskab

Tøj er en form for nonverbal kommunikation, og farver spiller en betydelig rolle i denne opfattelse. På en brøkdel af et sekund forbinder vores hjerner bestemte nuancer med personlighedstræk, ofte ubevidst. Sort fremkalder for eksempel ofte elegance, seriøsitet, selvkontrol og autoritet. Det er derfor, en person klædt i sort kan virke mere selvsikker, selv før vedkommende taler. Denne opfattelse er dybt forankret i vores kultur og understøttes af adskillige videnskabelige undersøgelser.

Hvad studier viser

Allerede i 1988 observerede psykologiforskere , at atleter iført sort tøj blev opfattet som mere magtfulde end dem klædt i lysere farver. Denne farve kunne også formidle et mere skræmmende billede, hvilket viser, at dens indflydelse afhænger af konteksten. Nyere forskning har bekræftet denne idé. I en professionel eller formel sammenhæng forstærker sort generelt indtrykket af kompetence, pålidelighed og troværdighed.

Omvendt kan det i situationer, hvor en varm atmosfære hurtigt ønskes, nogle gange fortolkes som mere distanceret eller reserveret. I modeverdenen peger flere undersøgelser også i samme retning: sort forbindes regelmæssigt med et billede af professionalisme, uafhængighed og selvtillid.

Hvorfor er denne farve så udbredt i visse miljøer?

Det er derfor ikke overraskende, at sort er allestedsnærværende inden for visse områder. Inden for erhvervslivet, især inden for den juridiske, finansielle og ledelsesmæssige sektor, er det fortsat et pålideligt valg til at formidle et seriøst image. Kreative fagfolk, såsom arkitekter, designere og stylister, bruger det også let, nogle gange for at fremhæve deres arbejde mere end deres påklædning . Hvad angår luksusmærker, har de gjort det til et symbol på underspillet og tidløs elegance. Gennem årene har adskillige offentlige personer også gjort sort til deres signaturfarve, hvilket yderligere forstærker forbindelsen mellem denne farve og en vis selvtillid.

En farve, der også kan påvirke dine følelser

Effekten af sort handler ikke kun om, hvordan andre opfatter os. Forskere er også interesserede i det, der kaldes "enclothed cognition", det vil sige tøjets indflydelse på vores egen sindstilstand. I praksis rapporterer nogle mennesker, at de føler sig mere fokuserede, mere selvsikre eller mere klar til at tage en udfordring op, når de bærer sort.

Til en jobsamtale, en vigtig præsentation eller et afgørende møde kan denne farve fungere som et lille psykologisk boost. Det betyder ikke, at sort besidder magiske kræfter, men den kan være med til at forstærke følelsen af at være forberedt og i overensstemmelse med det image, man ønsker at projicere.

Selvtillid handler ikke kun om en farve.

Selvom denne forskning er interessant, fortjener den en vis præcisering. At bære sort gør ikke automatisk en person mere selvsikker, ligesom en lys farve ikke nødvendigvis afslører en udadvendt personlighed. Det er fuldt ud muligt at virke meget selvsikker gennem sit outfit, mens man stadig oplever indre tvivl.

Omvendt kan en dybt selvsikker person foretrække en bred vifte af farver uden at det underminerer deres selvsikkerhed. Selvtillid er en meget dybere proces. Den opbygges gradvist gennem oplevelser, succeser, udfordringer og den måde, vi lærer at se os selv på. Tøj kan ledsage denne rejse og give et midlertidigt boost, men det kan aldrig erstatte indre arbejde.

I sidste ende kan det at vælge sort være en måde at formidle et billede af kontrol eller troværdighed, samtidig med at det nogle gange også kan hjælpe dig med at føle dig mere tryg. Den mest ægte selvtillid afhænger dog ikke udelukkende af, hvad du har på: den vokser over tid og udtrykkes i hele din krop, uanset farverne i din garderobe.