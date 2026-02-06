"Jeg hader at lave mad": hvad dette afslører i dybden

For dig er madlavning ikke en behagelig tidsfordriv; det er en sur pligt. Du vil meget hellere have fødderne oppe end at stå i køkkenet. Når du har gæster, gør du en overmenneskelig indsats for at tilberede måltider, uanset om det tager 20 minutter eller tre timer. Det er simpelthen spild af tid. Hvis du tager dig selv i at sige "Jeg hader at lave mad" hver gang du tager dit forklæde på, er det ikke mangel på viljestyrke eller et tegn på dovenskab.

Et tegn på høj indre stress

Der er dem, der lever af madlavning, og andre, der sukker ved tanken om at skulle tage en gryde eller en træske. Når man laver mad, fløjter man ikke den glade melodi eller svajer til musikken som i film; man sukker i fortvivlelse. Man drømmer om en robot i "Black Mirror"-stil, der ville befri én fra denne utaknemmelige opgave og sætte en stopper for det endeløse spørgsmål : "Hvad skal der til aftensmad?"

Faktisk bliver du regelmæssigt kritiseret for din kulinariske dovenskab, som om vi alle er født med Cyril Lignacs kulinariske talent. Mens madlavning for nogle mennesker er en kunst, er det for dig en mangel. Og alene af den grund føler du dig unormal. Hvorfor virker det så uacceptabelt at hade madlavning, når det at hade strikning eller yoga er helt normalt? Sandsynligvis fordi det at have madlavningsevner indebærer en vis uafhængighed og en sund livsstil.

At tilberede et afbalanceret måltid, der både er visuelt tiltalende og lækkert, samtidig med at man jonglerer med tidsplaner og alles kostpræferencer, kan hurtigt blive en stressende øvelse. Denne aversion er ikke blot et spørgsmål om smag; den afspejler en vanskelighed med at håndtere den stress, der er forbundet med huslige forpligtelser. Ifølge psykologer kan det at nægte at lave mad være en ubevidst måde at beskytte sig selv mod angst eller mental overbelastning. At afvise denne opgave bliver et signal: Kroppen og sindet siger "stop", før aktiviteten skaber frustration eller en følelse af fiasko.

Et spørgsmål om barndom og læring

Som du sikkert ved, lærer børn ved at imitere og kopierer adfærden hos dem omkring dem. Hvis din mor præsenterede dig for et næsten kommercielt billede af denne hobby, har du sandsynligvis kun bevaret positive minder. Omvendt, hvis du så hende brokke sig over gryder og pander og klage over madlavning ved hvert måltid, er der stor sandsynlighed for, at du har arvet hendes frustration og frygt for at gå bag disken.

En barndom, hvor madlavning blev set som en sur pligt, eller et familiemiljø, hvor måltider var en kilde til konflikt eller fordømmelse, kan sætte dybe spor. Således udtrykker en person, der hader madlavning, ikke blot en aktuel præference, men kan ubevidst genskabe følelsesmæssige oplevelser fra sin fortid. Køkkenet bliver derefter et symbolsk rum, fyldt med forventninger og minder, snarere end et øjeblik med glæde. Dette gælder især, når familiens køkken har været skueplads for skænderier, irettesættelser eller udgangspunktet for spiseforstyrrelser.

Forbindelsen mellem kreativitet og perfektion

At hade at lave mad afspejler også et stærkt behov for selvkontrol. Fordi madlavning indebærer et element af risiko: det er ikke altid en eksakt videnskab. Nogle gange går tingene galt: Tarte Tatin er et godt eksempel, og alligevel er den blevet en kultklassiker. Du er bange for ikke at opnå det fotogene resultat, der loves i kogebogen, for at bruge for meget eller for lidt salt, for at skuffe dine smagsløg. Du frygter at fejle, som om du deltager i et show som "MasterChef". I sidste ende ødelægger andres meninger nydelsen.

At teste en opskrift, justere smagsvarianter, improvisere med ingredienser… Selvom dette er stimulerende for store kokke, kan nogle mennesker ikke lide denne frihed, ikke på grund af manglende talent, men fordi de føler pres for at være perfekte. En aversion mod madlavning kan så afspejle en latent perfektionisme, en frygt for at begå fejl eller ikke at leve op til forventningerne, hvad enten de er virkelige eller indbildte.

Et delikat forhold til sig selv

At lave mad til andre repræsenterer en kolossal mental byrde. Under disse omstændigheder har du dine undskyldninger. Du har ikke lyst til at være hushjælp og tage dig af ugens menu. Hvilket er forståeligt i en verden, der bevæger sig med halsbrækkende fart, og hvor tid næsten er en luksus. På den anden side er det anderledes at lave mad kun til dig selv. At hade at lave mad, selv når det er til eget forbrug, signalerer en indre konflikt. Du har svært ved at prioritere dine egne behov. Værre endnu, du har dårlig samvittighed, når du dedikerer tid til dig selv.

At tilberede et måltid kræver egenomsorg, at man tager højde for sine egne ernæringsmæssige og følelsesmæssige behov. I den forstand kan det at sige "Jeg hader at lave mad" afspejle vores evne til at tage vare på os selv og finde en balance mellem forpligtelser og fornøjelse.

For nogle er madlavning et tilflugtssted fra kaoset, en dyrebar meditativ aktivitet efter en lang dag. For andre er det en konfrontation med traumer, frygt og den vedvarende stank af indre uro.