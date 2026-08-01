Visse søvnmønstre menes at være knyttet til specifikke personlighedstræk.

Hvad nu hvis din foretrukne sovestilling afslørede lidt mere om din personlighed? En berømt britisk undersøgelse forsøgte at etablere forbindelser mellem bestemte nattevaner og forskellige karaktertræk. En spændende teori, der er lige så morsom, som den er tankevækkende ... forudsat at du ikke tager den for absolut sandhed.

Seks måder at sove på, seks portrætter

I 2003 undersøgte professor Chris Idzikowski, en søvnspecialist fra Storbritannien, vanerne hos cirka 1.000 mennesker. Hans mål var at observere, om bestemte sovestillinger var mere almindelige blandt personer med lignende personlighedsprofiler. Den mest almindelige stilling, kendt som fosterstilling, involverer at sove på siden med bøjede ben. Ifølge denne undersøgelse giver personer, der indtager denne stilling, nogle gange et indtryk af styrke, samtidig med at de skjuler en stor grad af følsomhed. De har også en tendens til at være reserverede under de første møder, før de bliver mere afslappede med tiden.

En anden klassisk stilling er træstammen, hvor man ligger sidelæns med armene udstrakt. Denne stilling forbindes med omgængelige, spontane og afslappede mennesker, der let giver deres tillid. Aspirantens stilling, der også ligger sidelæns, men med armene strakt fremad, beskriver mennesker, der er åbne over for andre, men stadig er forsigtige. De tager sig god tid, før de træffer beslutninger, men står derefter fuldt ud ved deres valg.

Og hvad nu hvis din holdning afslørede lidt mere?

Personer, der sover på ryggen i soldatstilling med armene langs siden, siges at være ret diskrete, organiserede og krævende over for sig selv og andre. Også når man sover på ryggen i søstjernestillingen, med armene hævet nær puden, forbindes det med opmærksomme, tilgængelige personer, der foretrækker at lytte frem for at være centrum for opmærksomheden.

Endelig ville fritfaldsstillingen, hvor man ligger på maven med armene om puden, svare til ekstroverte personligheder, der er komfortable i sociale situationer. Bag denne tilsyneladende selvtillid ville der dog ligge en vis følsomhed over for bemærkninger eller kritik.

En morsom teori ... men langt fra en eksakt videnskab

Før man drager konklusioner om din personlighed, er det bedst at tage et skridt tilbage. Denne teori er primært baseret på selvrapporterede undersøgelser og er ikke blevet bekræftet af solid videnskabelig forskning. Indtil videre er der ingen enighed om, at dine søvnvaner virkelig afspejler din karakter.

Et andet vigtigt punkt: få mennesker forbliver i samme stilling hele natten. Vi skifter naturligt stilling flere gange under vores søvn, hvilket gør det svært at passe ind i en enkelt profil.

I sidste ende er disse portrætter primært en legende måde at observere vores vaner på. Hvis du genkender dig selv i en af disse beskrivelser, er du velkommen til at se det som et muntert blink. Det er fuldt ud muligt at nyde at sove på maven, ryggen eller siden ... simpelthen fordi det er den stilling, du føler dig mest komfortabel i, uden at det afslører noget om din personlighed.