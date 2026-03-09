Ifølge en undersøgelse kan kropsholdning afsløre meget om personlighed.

Hvad nu hvis den måde, vi står på, afslørede vores karakter? Forskere har fremhævet stærke sammenhænge mellem kropsholdning og personlighedstræk efter at have analyseret 100 personer opdelt i fire hovedholdningstyper.

Ekstroverte står højt, introverte tilbagetrukne

96 % af personer med en ideel kropsholdning (ret ryg, lige bækken) og 83 % af personer med kyfose-lordose (fremhævet lændekurve) fremstår ekstroverte. Disse profiler udstråler ofte et billede af selvtillid med et let fremadrettet bækken og en naturlig lordose, en kropsholdning der ofte forbindes med selvsikkerhed.

Omvendt findes svajryggen (bækkenet vippet tilbage) og den flade ryg mere almindeligt hos introverte personligheder, hvilket afspejler en mere lukket kropsholdning.

Bækkenet, en mulig indikator for forsikring

Hos ekstroverte personligheder forbliver bækkenet ofte oprejst eller let vippet fremad, hvilket fremhæver lændehvirvelens kurve og giver et indtryk af energi. Mere introverte personligheder indtager oftere en lukket kropsholdning: spændte mavemuskler, rundede skuldre, hovedet stikker frem – en konfiguration, der kan fremme spændinger i ryggen eller nakken over tid. At opretholde en unaturlig kropsholdning i længere perioder kræver mere muskelindsats, hvilket kan forklare nogle tilbagevendende smerter.

Effekten af "magtstillinger"

Nogle undersøgelser tyder på, at det at opretholde en dominerende kropsholdning – brystet åbent, armene udstrakte – i et par minutter midlertidigt kan ændre visse hormonelle markører, med en stigning i testosteron og et fald i kortisol, stresshormonet. Denne kropsholdning er undertiden forbundet med øget selvtillid og større initiativ.

Omvendt har en lukket kropsholdning en tendens til at forstærke følelser af angst eller hæmning.

Stress og følelser former også kropsholdningen

Kropsholdning afspejler ofte en følelsesmæssig tilstand. Åbne skuldre og en ret ryg forbindes ofte med selvtillid, mens foroverbøjede skuldre kan udtrykke mere reservation eller generthed.

Kronisk stress kan også forværre dårlig kropsholdning og skabe en cyklus, der er vanskelig at bryde: muskelsammentrækninger forårsager smerte, denne smerte ændrer kropsholdningen, og denne forringede kropsholdning kan igen påvirke selvopfattelsen.

For nogle ekstroverte personer kan en oprejst kropsholdning forbedre selvværd, humør og energiniveau. For mere introverte personer kan en for anstrengt kropsholdning dog føre til muskeltræthed eller postural ubehag.

Kort sagt er en åben og selvsikker kropsholdning ofte forbundet med fysiologiske reaktioner relateret til selvtillid og energi, mens en lukket kropsholdning lettere holder kroppen i en tilstand af muskelkontraktion, nogle gange en kilde til spænding eller smerte.

