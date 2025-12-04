Det idiotsikre trick til at forhindre dine kære i at forkæle dine børn for meget

Til jul får børn bjerge af gaver. Faktisk så mange, at man ikke engang kan se træets fod. I, forældrene, raser i stilhed over julemanden, som tydeligvis ikke kender betydningen af ordet "mådehold". For at undgå, at jeres kære ankommer med en sæk fyldt med gaver, og for at bevare troværdigheden i jeres minimalistiske tilgang, er her et par nyttige tips fra eksperterne.

Vær tydelig fra starten

Hvert år er det den samme scene under de farverige guirlander. Utallige pakker ligger stablet højt på gulvet, og slægtninge giver med uskyldige udtryk skylden på julemanden . Hvor børn før i tiden måtte nøjes med en appelsin og en firkant chokolade, har de i dag flere gaver, end de ved, hvad de skal stille op med.

Som forælder stræber du efter at indgyde juleånden i dine børn og de værdier, der følger med den: deling, generøsitet og venlighed. Frem for alt får du dem til at forstå, at det ikke er en materialistisk højtid. Du beder dem om at være rimelige med deres juleønskeliste. Men så dukker dine slægtninge op på din dør læsset med gaver og overrækker legetøj, som børnene slet ikke har bedt om.

Der er ingen grund til at hæve øjenbrynene som en omvendt trekant og antage en anklagende fremtoning. Hvis du vil have, at dine kære holder op med at forkæle dine børn så meget, så giv dem besked cirka en måned i forvejen. Og der er ingen grund til at arrangere et krisemøde i stuen. Vælg en mindre formel tilgang, måske over en kop kaffe, eller send en høflig sms.

Glem ikke at bruge den korrekte formular.

Introducer emnet diskret. Ideen er enkel: pak din besked ind i bobleplast for at undgå at den bliver for direkte eller for glædesdræbende. Som eksperter anbefaler i HuffPost , kan du for eksempel nævne en artikel om overfloden af gaver til jul for at få budskabet igennem på en nænsom måde.

Diane Gottsman, forfatter til "Modern Etiquette for a Better Life" og grundlægger af "The Protocol School of Texas", foreslår en endnu mere human tilgang. "Kunne du donere de penge, du ville have brugt på en gave, til en person, der er mindre heldigt stillet? Eller du kan endda give en donation på deres vegne."

Giv dem en gaveliste

Du har sikkert allerede modtaget eller oprettet et babyregister , en nyttig guide til at sikre, at dine kære vælger de rigtige gaver. Hvorfor ikke gøre det samme til jul? I det mindste undgår det unødvendige køb og opmuntrer til nyttige gaver. På deres julegavelister har børn en tendens til at bede om alt: fra en fjernstyret bil, der går i stykker efter fem gange brug, til et mikroskop, der samler støv i et skab. Eksperter foreslår endda muligheden for eksperimenter som et alternativ til gaver. Hvis dit barn brænder for bagning, hvorfor så ikke samle jeres penge for at sende dem et kursus?

Skab nye traditioner

Hvorfor ikke have en hemmelig julemandsudveksling som familie? Du ved, den leg, hvor man blindt trækker modtagerens navn. Det er ikke bare et ritual i et åbent kontorlandskab, og det kan dæmme op for overdreven generøsitet. Eller hvorfor ikke etablere en "hjemmelavet" regel, der garanterer gaver med stærk sentimental værdi? Ideen? Skab en gave med dine egne hænder, uanset om det er med genbrugsmaterialer, crepepapir eller familiebilleder. Det er den bedste måde at få dine kære til at holde op med at forkæle børnene for meget.

Vis empati

Selv hvis disse uopfordrede gaver irriterer dig, så sæt dig selv i stedet for dem, der giver dem. Selvfølgelig ved du ikke, hvor du lægger dem, og du er bekymret for, at dit barn vil glemme dem, så snart de er pakket ud, men for dine kære kan det være et tegn på kærlighed. Det kommer fra et godt sted. "Nogle gange siger folk 'Jeg elsker dig' gennem gaver og lægger stor vægt på højtider og gaver," bemærker Jodi RR Smith, præsident for Mannersmith Etiquette Consulting.

Og frem for alt, sig "tak"

Det er en etiketteregel, du lærer dine børn hele dagen lang. Dette lille magiske ord, som du ynder at kalde det, er ikke valgfrit. Selv hvis du har bedt dine kære om ikke at forkæle dine børn for meget, er de i sidste ende ansvarlige for deres beslutning (og i ledtog med nisserne). Juletiden kan nogle gange være anspændt, og du kan blive fristet til at reagere defensivt med "han har allerede alt, hvad han behøver" eller "der var ingen grund til at købe en gave." Tag imod denne gave med taknemmelighed og påskønnelse.

Der findes ingen magisk formel til at få dine kære til at holde op med at forkæle dine børn så meget i julen og til at vise lidt tilbageholdenhed. Måske er det for dem en måde at gøre op med det, de aldrig fik.