"Hun vil ikke blive forladt": Som 91-årig bliver han far og hævder at være et ekstraordinært faderskab

Pierre Sablé, en catalaner bosiddende i Pyrénées-Orientales, er blevet far for syvende gang i en alder af 91 år. Sammen med sin partner Aïcha, 39, bød han velkommen til lille Louisa Maria, den yngste i en familie, der inkluderer en ældste datter på 60. Dette "usædvanlige" faderskab, som avisen L'Indépendant afslørede, overraskede sine omgivelser, men omfavnes med sindsro af manden selv.

Louisa Marias fødsel og generationskløften

Louisa Maria er det syvende barn af Pierre Sablé (medaljevinder i New York, Los Angeles og Rom maratonløb i kategorien over 80), alle født af forskellige mødre. Hans tidligere døtre er Carole (60), Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) og Jeanne (24); en søn er desværre gået bort.

Pierre joker om sin alder: "Jeg er ikke så gammel, jeg er 91!" Han driller endda Robert De Niro, der blev far som 80-årig: "Du er slået, undskyld mig, gamle mand." Han forklarer også, at han er meget til stede i sin datters liv hver dag: "Jeg er altid sammen med hende, det er fantastisk."

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af L'Indépendant (@l_independant)

Reaktioner fra omgivelserne og Pierres svar

Hans venner påpegede, at selv hvis Louisa levede til hun blev 100, ville hun kun være 10 år gammel, når hun døde. Pierre afviser disse bemærkninger: "Lige i dette øjeblik dør hundredvis af millioner af mennesker, eller kommer ud for ulykker, eller [børn] bliver forladt af deres forældre. Hun vil ikke blive forladt; vi vil forberede hende." Han sætter også den mere heftige kritik i perspektiv: "Folk vil sige, at det er exceptionelt. Måske. Det er ikke mit problem, hvis det er exceptionelt. Jeg lever!" Aïcha, der længtes efter et barn efter et første ægteskab, der var barnløst, beskriver ham som "en meget god far, en meget god ægtemand, en meget god livspartner" og siger, at hun er lykkelig.

Familie og mediekontekst

Parret mødtes på et skisportssted. Pierre Sablé, der var landmand og sidenhen dygtig atlet, kæmper for en aktiv og optimistisk livsstil, uforstyrret af fordømmelse. Deres historie gik viralt på sociale medier, blev samlet op af Sud Radio og andre medier, hvilket udløste livlige debatter om sent faderskab, potentielle arvefølger og familiecyklusser.

På X (tidligere Twitter) og Facebook var nogle brugere særligt kritiske: "I den alder burde man ikke have børn længere, det er uansvarligt," eller "Denne baby kommer til at miste sin far for tidligt, det er egoistisk." Andre antydede økonomiske motiver og nævnte "proformaægteskaber" og "arveordninger".

Omvendt var mange kommentarer venlige og beundrende: "Så længe han er kærlig og sund, bør alder ikke være en hindring," "Alle har ret til at opbygge deres familie i deres eget tempo," eller endda "Det er en smuk lektie i frihed og mod i lyset af sociale normer." Mellem hårde domme og støttende budskaber illustrerer denne historie primært, hvordan atypiske livsstier fortsat udfordrer sociale repræsentationer af familie, alder og forældreskab.

I sidste ende illustrerer Pierre Sablés historie et såkaldt sent faderskab, der fremkalder stærke reaktioner. Mellem beundring og spørgsmål har hans rejse udløst modstridende reaktioner. Han og hans partner, Aïcha, bekræfter dog, at de oplever denne fødsel med sindsro, i tillid til at de kan tilbyde Louisa Maria et stabilt og opmærksomt følelsesmæssigt miljø.