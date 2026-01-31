Dette amerikanske par spurgte AI til råds for at få deres søn et navn.

Hvad nu hvis kunstig intelligens kunne hjælpe dig med at vælge dit barns navn? Det er det lidt vanvittige sats, som et par fra Maryland, USA, har taget.

En meget 2.0-agtig navnesøgning

Ligesom mange vordende forældre var Sarah og Stephen splittet mellem flere idéer. I stedet for at bladre igennem traditionelle navnebøger for babyer, vendte parret sig mod teknologi. "Vi kiggede på ChatGPT for at finde ud af, hvilke drengenavne der passede bedst til Winkler," fortalte de Baltimore Sun. Efter flere forslag skilte Hudson sig ud. De manglede stadig at finde et mellemnavn: et par søgninger senere fuldendte Oakley billedet.

For de unge forældre viste værktøjet sig at være "lige så sjovt, som det var inspirerende." Og selvom det endelige valg er deres, vil dette lille digitale boost forblive en dejlig anekdote at fortælle Hudson, når han bliver ældre.

Årets første baby

Hudson Oakley Winkler blev født den 1. januar 2026 klokken 4:20 på Carroll Hospital i Westminster, Maryland. En symbolsk fødsel: han er årets første baby i amtet. Spædbarnet vejede 3 kg ved fødslen ifølge The Baltimore Sun. Endnu mere rørende er det, at hans mor, Sarah, selv blev født på samme hospital. "Min mor fortalte mig: 'Jeg fødte i netop denne korridor for mere end 20 år siden,'" fortalte hun med en stemme fyldt med følelser.

En familietradition ... og et nik til fremtiden

Institutionen fejrede fødslen på sociale medier og erklærede: "En skål for den nye generation og de familietraditioner, der fortsætter." Selvom Hudsons navn blev valgt ved hjælp af teknologi, forbliver hans historie dybt menneskelig. Mellem familiearv, stedets symbolik og et strejf af modernitet takket være kunstig intelligens legemliggør denne unge dreng på sin egen måde forbindelsen mellem fortid og fremtid.

I 2026 er det ikke længere en usandsynlig idé at bruge kunstig intelligens til at vælge et barns navn. For Sarah og Stephen Winkler fungerede ChatGPT som en ledsager i beslutningsprocessen uden nogensinde at erstatte forældrenes ømhed og intuition.