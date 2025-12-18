Fordi hun "ikke længere ønskede at være mor", traf hun et valg for sin baby, der kunne have udviklet sig til en tragedie.

I USA har en chokerende sag rystet byen Richmond, Kentucky. En 34-årig kvinde, Sarah C. Vicker, blev arresteret efter at have efterladt sin etårige datter alene hjemme i næsten to timer. Begrundelsen, hun gav politiet - "Jeg vil ikke være mor længere" - vakte øjeblikkeligt forargelse og uforståelse over hele landet.

En utænkelig handling begået "af udmattelse"

Den 3. december 2025 blev det lokale politi tilkaldt til Big Hill Avenue 129, efter at en rapport indikerede, at et spædbarn var alene hjemme, ifølge WKYT . Ved ankomsten fandt betjentene moderen, Sarah C. Vicker, på vej tilbage fra en udflugt. Hun forklarede, at hun havde forladt sin lejlighed for at gå til en kirke omkring 2,5 kilometer væk og efterladt sin datter i sin kravlegård.

Ifølge politirapporten udtalte kvinden angiveligt, at hun "ikke længere ønskede at være mor". Før hun tog afsted, efterlod hun angiveligt et afskedsbrev til sin partner og forlod lejligheden uden at låse døren eller efterlade mælk til sit barn. Den sultne baby havde fået sit sidste måltid næsten fem timer før myndighederne ankom.

En højrisikosituation for spædbarnet

Betjentene bemærkede i deres rapport, at babyen var blevet placeret i en kravlegård under et 65-tommer fjernsyn, hvilket var en yderligere fare i tilfælde af et fald. Ifølge efterforskningen blev barnet efterladt alene i næsten to timer, før redningstjenesterne blev alarmeret. Heldigvis fandt redningsmandskabet spædbarnet i live, da de ankom, og de var i stand til at yde øjeblikkelig hjælp.

Moderen blev arresteret og tilbageholdt i Madison County. Hun blev sigtet for misbrug af første grad og svigt af et barn. Hendes løsladelse var betinget af betaling af en kaution på 10.000 dollars. Der blev afholdt en indledende høring den 10. december.

Myndigheder og offentlig mening i chok

Denne historie chokerede den amerikanske offentlighed dybt og mindede om tragedierne forbundet med nogle forældres nød. Lokale myndigheder understregede, at der i USA findes systemer, der giver mødre i nød mulighed for midlertidigt at anbringe deres børn i sikker pleje på medicinske institutioner eller specialiserede hjem uden at risikere øjeblikkelig retsforfølgelse. Børnebeskyttelsesorganisationer opfordrer til en styrket forebyggelsesindsats relateret til mental sundhed og postnatal støtte.

Sarah C. Vickers sag fremhæver endnu engang de psykologiske sårbarheder, som nogle mødre kan opleve i stilhed. Selvom det værste blev undgået for barnet, tjener sagen som en påmindelse om, at ingen forældres nød bør ignoreres. At tale om det, bede om hjælp og finde støtte kan redde langt mere end et liv: en hel familie.