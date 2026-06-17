At blive syg i starten af ferien: forståelse af "paradissyndromet"

Det er et scenarie, vi alle frygter. Efter at have talt ned til vores ferie, forværres vores helbred pludselig på det værst tænkelige tidspunkt. Trods utallige forholdsregler før vores store afrejse ender vi med en stædig influenza, der tvinger os til at revidere vores planer. Ofte er det dog ikke bare uheld, men snarere "paradissyndrom", et mærkeligt fænomen, der får os til at føle os forbandede.

At blive syg lige i starten af ferien, et ritual

Fra juni og fremefter markerer vi vores kalendere som fanger indtil deres løsladelse fra fængslet. Vi venter ivrigt på højtiderne og forestiller os allerede under kokospalmerne, hvor vi ser bølgerne slå mod klipperne og solen gå ned over havet.

Efter måneders hårdt arbejde glæder vi os til at bytte vores kontorstol ud med en liggestol og vores udsigt til kolleger ud med et billedskønt panorama. Bortset fra at skæbnen nogle gange ikke er på vores side. Dagen før vi tager på ferie og tager afsted mod nye horisonter, har vi løbende næse, kløende hals og en dunkende hovedpine.

Alligevel tager vi ekstra forholdsregler for at undgå at føle os utilpas inden vores store afrejse: vi undgår aircondition, selvom det betyder kvælning og sved som i en sauna; vi undgår forsøg på at kysse og desinficerer omhyggeligt vores hænder, indtil de praktisk talt er tørre. Men vi ender stadig med en ubarmhjertig forkølelse af uforklarlig oprindelse. Så har vi mistanke om en guddommelig forbandelse eller bare uheld.

Mange har allerede haft denne uheldige oplevelse. Situationen er så almindelig, at det nu er muligt at udskyde sin ferie til et senere tidspunkt, så man ikke behøver at tilbringe den i sengen og kan nyde den fuldt ud.

"Paradissyndromet", den mest sandsynlige forklaring

Det medicinske samfund har en mere rationel forklaring end esoteriske diagnoser. De taler om "paradissyndrom". "Faktisk rammer 'fritidssygdommen' alle mennesker, der har meget intense jobs med meget stress, mental arbejdsbyrde og vedvarende tempo," forklarer Carla Valette, der er specialist i almen medicin, til 20 Minutes .

I stedet for at sole os i det varme sand, befinder vi os i tvungen rekonvalescens i vores hotelsenge. Og vores omhyggeligt planlagte rejseplan er fuldstændig kaosset. Symptomerne varierer fra person til person, ligesom deres intensitet. Nogle gange tager det form af en mild forkølelse, og andre gange er det ledsaget af migræne, der er så voldsom, at det er utænkeligt at gå udenfor. Så føler vi, at vores immunforsvar svigter os, og det er ikke tilfældigt. Lægen indrømmer, at ved feriens begyndelse, som er intet mindre end en afslappende pause fra en hektisk hverdag, er vores forsvar nogle gange i frit fald.

Overraskende nok holder den stress, vi oplever på arbejdet, os faktisk i "overlevelses"-tilstand. Det er derfor et godt "brændstof" for immunsystemet. Når den falder, skal kroppen uundgåeligt tilpasse sig og har brug for tid til at tilpasse sig. Dette forklarer, hvorfor den er mindre effektiv i denne periode, hvor vi alle beder om at være ved godt helbred.

Ifølge specialister er bivirkningerne ved at give slip

Selvom ferier nogle gange medfører bekymringer som frygten for at få et fladt dæk på vej hjem eller glemme noget vigtigt, er de generelt synonyme med sindsro. Vi tænker ikke på andet end at nyde nuet. Vores eneste forpligtelser er at bestille middag og planlægge aperitiffer ved solnedgang. "På ferien sænker kroppen paraderne, slapper af, og vi er mere sårbare over for infektioner og vira," forklarer praktikanten.

Og nej, det er ikke bare "alt sammen i dit hoved". Vi skaber ikke disse symptomer ud af den blå luft. "Det er slet ikke psykologisk, det er fysiologisk," understreger eksperten, før han tilføjer: "Dette forklarer også, hvorfor disse mennesker ofte sjældent er syge, mens de arbejder."

Og når "paradissyndromet" forvandler vores hårdt tiltjente ferie til et mareridt, er vi nødt til at være tålmodige. Der findes ingen mirakelkure, kun en lille indre tilpasning. Det er en mulighed for at genlære at lytte til vores kroppe, ofte tavse af den professionelle vanvid.