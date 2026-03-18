"Cortisol-afgiftning": en dille eller et ægte kropsligt behov?

Kortisol, et ord der engang var forbeholdt medicinsk jargon, er nu et af de mest populære hashtags på TikTok. Dette hormon, der engang var begrænset til videnskabelige tidsskrifter, er nu offentlighedens fjende nummer et. Internetbrugere giver det skylden for deres søvnløshed, humørsvingninger og lave libido. Så de går i gang med "kortisol-detox" for at "genskabe balancen i deres krop og sind".

Hvad er kortisol præcist?

Alle taler om det nu. På sociale medier er dette udtryk, der engang kun blev forstået af medicinstuderende og forfattere af specialer, i fokus for opmærksomheden, og ikke nødvendigvis af de rigtige grunde. For nej, kortisol er ikke bare endnu en skønhedsteknologisk opfindelse, og det er heller ikke en laboratoriefremstillet ingrediens, der kan tilføje et par år til dit liv. Det er heller ikke en smitsom virus, selvom internetbrugere jager den væk som influenza midt om vinteren.

Cortisol, dopaminantagonisten, er kroppens usynlige gift, en bane for velvære. Det er i hvert fald sådan, internetbrugere beskriver det, når de spreder misinformation om det. Hvis ordet stadig ikke er kendt for dig, er du sandsynligvis ikke særlig teknologikyndig eller specielt interesseret i overskrifter i sundhedsmagasiner. Cortisol, også kendt som stresshormonet, er overalt på TikTok og portrætteret som en ballademager. Men det er ikke udelukkende ondsindet.

Det er det, der regulerer dit blodtryk, forhindrer dig i at blive smittet med alle de bakterier , der flyder rundt i offentlig transport, og beskytter dig mod mindre skader med en antiinflammatorisk reaktion. Det er også det, der får dig ud af sengen hver morgen og giver dig energi til at løbe hen til din bus, når du er forsinket.

"Kortisol-detox": en myte mere end en realitet

Internetbrugere, der er i gang med en lille forårsrengøring af deres kroppe, foretager "kortisol-detox". Som om det var et giftstof, der let kan fjernes. Kortisol forsvinder dog ikke natten over som et tungt måltid ledsaget af rensende urtete. "Kortisol-detoxen", der næsten tager form af et spirituelt retreat, er faktisk en misvisende betegnelse. Det er simpelthen umuligt fra et fysiologisk synspunkt. At forsøge at fjerne kortisol fra kroppen ville være som at fjerne hævemidlet fra brød eller melet fra pasta: du fjerner et essentielt element for selve dets eksistens.

De, der bytter kraftig motion ud med blide udstrækningsøvelser og åbne bøger i stedet for at tænde for fjernsynet i håb om at slippe af med kortisol, er langt fra at indse, at det samme hormon er et sandt "brændstof". "Kortisol hjælper med at mobilisere energireserver, styrke immunforsvaret, reducere inflammation og omdirigere energi væk fra fordøjelse, reproduktion og vækst," forklarede Jeffrey Blumberg, forskningsprofessor ved Tufts' Friedman School of Nutrition Science and Policy. Der er også et mindre "barbarisk" trick til at sameksistere med dette hormon i stedet for at blive kontrolleret af det.

Regulering af kortisolniveauer, den rigtig gode idé

Selvom "kortisol-detox" mere er et marketingslogan end en videnskabelig realitet, kan man stadig genvinde kontrollen over dette hormon, som uretfærdigt får det dårlige ry. Målet er ikke at eliminere hormonet, men at forhindre det i at forblive forhøjet for længe. Når kroppen konstant stimuleres af en stressende livsstil, kan den blive udmattet og udvikle særligt invaliderende symptomer. Cushings syndrom er det mest ekstreme eksempel.

Under normale omstændigheder følger kortisol en præcis rytme: det stiger om morgenen for at hjælpe os med at starte dagen og falder derefter gradvist i løbet af dagen. Kronisk stress, utilstrækkelig søvn, mental overbelastning eller overdreven skærmtid kan dog forstyrre denne naturlige balance. Det er på dette tidspunkt, at nogle mennesker oplever vedvarende træthed, irritabilitet eller søvnforstyrrelser.

Eksperter er enige om én ting: I stedet for at tale om "detox" er det mere præcist at tale om "regulering". Og den gode nyhed er, at dette kan opnås gennem simple handlinger, der ofte er langt mere tilgængelige end de overprissatte wellnessprogrammer, der sælges på sociale medier. "Der findes ingen mirakelkur til at regulere kortisolniveauer , men vi har velkendte stresshåndteringsstrategier , herunder en sund kost, regelmæssig fysisk aktivitet og meditation eller mindfulness," forklarer eksperten.

Kort sagt, den berømte "kortisol-detox" eksisterer måske ikke, men ønsket om at passe på sit nervesystem er meget reelt. Og hvis denne tendens har mindst én fordel, er det, at den minder os om, at hvile, ro og at lytte til os selv ikke er luksus ... men ægte behov.