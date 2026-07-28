Som 32-årig åbner denne model op om sin behandling med endometriose før graviditeten.

I en podcast , der var vært for hende af sin mand, den italiensk-amerikanske skuespiller Dylan Sprouse, og forfatteren Brendan Columbus, beskrev den rejse, der førte til hendes endometriose-diagnose. Gravid med sit første barn beskrev hun "årevis med smerte og en forsinket diagnose".

Symptomer, der længe har været minimeret

Barbara Palvin beretter om nætter tilbragt på gulvet, opkastning forårsaget af smerten og en fuldstændig mangel på lindring på trods af forsøg på forskellige behandlinger. Ifølge hendes vidneudsagn gav flere gynækologiske konsultationer ingen diagnose: hun fik at vide, at hendes smerter skyldtes normal menstruation og blev rådet til at ændre sin livsstil eller styrke sine muskler. Denne oplevelse af svækkelse rapporteres ofte af dem, der er berørt af denne tilstand.

En kronisk sygdom, der stadig er dårligt forstået

Endometriose er karakteriseret ved tilstedeværelsen uden for livmoderen af væv, der ligner det væv, der beklæder dens indre. Det kan forårsage invaliderende bækkensmerter, kraftig menstruation, kronisk træthed og undertiden komplikationer, der påvirker fertiliteten. Som Barbara Palvin selv påpegede, er en standard gynækologisk undersøgelse ikke altid tilstrækkelig til at opdage det, hvilket delvist forklarer den lange historie med diagnostiske forsinkelser.

En intervention forud for børneprojektet

Efter at have konsulteret en specialist gennemgik Barbara Palvin en operation i 2025, hvilket hun annoncerede i et opslag på sociale medier. Hun præciserede, at operationen ikke var en kur, men at den havde lindret hendes symptomer betydeligt. Barbara Palvin og Dylan Sprouse forklarede, at de valgte at tage dette skridt, før de overvejede graviditet. Deres datter forventes i august 2026.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

Et vidnesbyrd, der tjener som en advarsel

I sit indlæg opfordrer Barbara Palvin dem, der har mistanke om, at de har sygdommen, til at konsultere en specialist og understreger vigtigheden af tidlig diagnose for at begrænse langsigtede komplikationer. Hendes mand, Dylan Sprouse, bemærkede også, at forskningen i denne tilstand stadig er utilstrækkelig.

Denne beretning kaster således lys over en mekanisme, der er dokumenteret i årevis: trivialiseringen af menstruationssmerter forsinker genkendelsen af en kronisk sygdom. Anført af en offentlig person som Barbara Palvin er den med til at synliggøre en virkelighed, som mange kvinder står over for uden ord eller medicinske svar.