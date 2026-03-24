Undersøgelse viser, at det at drikke to til tre kopper kaffe om dagen kan reducere risikoen for demens.

Kaffe er en af de mest konsumerede drikkevarer i verden. Udover sine velkendte stimulerende effekter kan den også spille en rolle i hjernens sundhed. En stor undersøgelse foretaget af forskere fra Harvard, MIT og Brigham and Women's University antyder, at det at drikke to til tre kopper koffeinholdig kaffe om dagen er forbundet med en lavere risiko for demens.

En undersøgelse udført på mere end 130.000 mennesker

For bedre at forstå kaffes indvirkning på hjernens aldring analyserede forskere data fra mere end 130.000 deltagere, der blev fulgt i cirka 43 år. Resultaterne blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JAMA.

I denne periode observerede forskerne deltagernes kaffe- og teforbrugsvaner, såvel som deres kognitive sundhed over tid. Analyserne viste, at personer, der regelmæssigt indtog koffeinholdig kaffe, havde en lavere risiko for at udvikle demens sammenlignet med dem, der drak lidt eller slet ingenting.

En reduceret risiko for demens på cirka 18%

Ifølge studiets resultater havde deltagerne, der drak mest kaffe, en cirka 18 % lavere risiko for at udvikle demens i opfølgningsperioden. Forskerne observerede også, at disse deltagere i gennemsnit klarede sig bedre på visse kognitive tests, herunder dem, der vurderede hukommelse og informationsbehandlingshastighed. Fordelene var særligt udtalte hos personer, der indtog omkring to til tre kopper kaffe om dagen.

Koffeins mulige rolle

Undersøgelsens resultater tyder på, at koffein kan spille en rolle i denne potentielle beskyttende effekt. Forskerne observerede faktisk ikke den samme sammenhæng mellem indtagelse af koffeinfri kaffe og risikoen for demens. Denne forskel tyder på, at visse forbindelser, der findes i koffeinholdig kaffe, især koffein, kan påvirke hjernens sundhed.

Koffein er kendt for at virke på centralnervesystemet og blokere visse receptorer involveret i hjernens aldringsprocesser. Forskerne påpeger dog, at de nøjagtige mekanismer endnu ikke er afklaret.

Lignende effekter observeret med te

Undersøgelsen undersøgte også teforbrug. Forskerne fandt en lignende sammenhæng mellem moderat teforbrug og en lavere risiko for demens. Resultaterne viser specifikt, at personer, der drak omkring en til to kopper te om dagen, også oplevede en lidt langsommere kognitiv tilbagegang end dem, der ikke gjorde. Disse observationer tyder på, at visse stoffer, der findes i disse drikkevarer, såsom koffein eller nogle antioxidanter, kan bidrage til at beskytte hjernefunktionen.

En sammenhæng, ikke bevis for årsagssammenhæng

Trods disse opmuntrende resultater understreger forskerne, at deres undersøgelse viser en statistisk sammenhæng, ikke en årsag-virkningssammenhæng. Andre faktorer kan også påvirke de observerede resultater. For eksempel kan personer, der drikker kaffe, have andre livsstilsvaner, såsom en bestemt kost, et højere niveau af fysisk aktivitet eller bedre adgang til sundhedspleje. Forskerne gentager derfor, at kaffe ikke bør betragtes som en enkeltstående løsning til at forebygge demens.

Livsstilens rolle i kognitiv sundhed

Talrige undersøgelser viser, at hjernens sundhed afhænger af flere kombinerede faktorer. En afbalanceret kost, regelmæssig fysisk aktivitet, intellektuel stimulering og håndtering af kardiovaskulære risikofaktorer spiller alle en vigtig rolle i at forebygge kognitiv tilbagegang.

Moderat kaffeforbrug kunne derfor være en del af et bredere sæt af vaner, der er gavnlige for hjernens sundhed. For forskere åbner disse resultater ikke desto mindre interessante veje til bedre at forstå sammenhængen mellem visse udbredte drikkevarer og hjernens aldring.