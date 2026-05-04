Hvad er den bedste sovestilling? Her er den, som specialister oftest anbefaler.

Leder du efter den ideelle stilling til en god nats søvn? Din krop har måske allerede svaret. En undersøgelse af søvnvaner viser, at én stilling skiller sig langt ud ... og det er også den, som specialister oftest anbefaler.

Sidestillingen, din absolutte favorit til natten

Ifølge data offentliggjort i PubMed Central er det langt den mest almindelige stilling at sove på siden. Deltagerne tilbringer mere end halvdelen af deres nat i denne stilling, cirka 54% af tiden. Til sammenligning tegner det sig for lidt over en tredjedel af søvnen at sove på ryggen, mens det fortsat er meget sjældent at sove på maven.

Denne succes er ikke tilfældig. Sidestillingen er en stilling, som din krop naturligt indtager, når du hviler. Den komplementerer din figur, understøtter din krops naturlige stilling og fremmer den generelle komfort. Med tiden intensiveres denne tendens yderligere: jo ældre du bliver, eller jo mere din krop ændrer sig, jo mere har du en tendens til at foretrække at sove på siden.

En mere stabil søvn end du tror

I modsætning til hvad mange tror, bruger man ikke sin nat på at vende og dreje sig. I gennemsnit skifter personer, der sover, stilling omkring 1,6 gange i timen. Disse bevægelser er derfor ret sjældne og frem for alt meget flydende. Din krop justerer simpelthen sin kropsholdning instinktivt uden at forstyrre kvaliteten af din søvn. Disse mikrojusteringer er endda gavnlige: de hjælper med at forhindre trykpunkter og opretholde komforten hele natten.

Forskelle afhængigt af profilerne

Søvnvaner er ikke ens for alle, og din krop har sin egen måde at hvile på.

Kvinder har for eksempel en tendens til at bevæge sig mindre end mænd om natten. Deres søvn virker ofte roligere med mindre bevægelse i arme, ben eller overkrop.

Alder spiller også en rolle. Yngre voksne har generelt mere urolig søvn med mere bevægelse. Dette kan være relateret til et mere aktivt stofskifte eller forskellige søvncyklusser.

En anden interessant observation: Personer med en højere vægt ændrer deres generelle stilling sjældnere, hvilket tyder på en vis stabilitet. De udviser dog nogle gange mere lokaliserede bevægelser, især i arme eller ryg, muligvis for at tilpasse sig ubehagsfornemmelser.

Hvorfor det gør en forskel at sove på siden

Selvom specialister ofte anbefaler at sove på siden, er det ikke kun fordi det er almindeligt. Det giver også flere fordele for kroppen. At sove på siden kan hjælpe med at reducere søvnapnø, de pauser i vejrtrækningen, der forstyrrer hvile. Denne stilling fremmer også bedre luftcirkulation. Den kan også lindre visse spændinger, især i lænden, ved bedre at respektere rygsøjlens naturlige justering.

En anden fordel: den kan reducere sure opstød, hvilket gør den særligt behagelig efter et måltid eller i tilfælde af fordøjelsesfølsomhed. Kort sagt er det en stilling, der støtter din krop i stedet for at begrænse den.

I sidste ende, selvom det at sove på siden i mange tilfælde kan virke ideelt, findes der ikke én perfekt sovestilling. Din krop er unik, og din komfort er fortsat den bedste indikator. Nogle mennesker sover rigtig godt på ryggen, mens andre foretrækker at skifte stilling i løbet af natten. Nøglen er at finde en stilling, hvor du føler dig godt tilpas. Din søvn behøver ikke at være perfekt; den skal blot skræddersys til dig.