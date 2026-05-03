Overgangsalderen: Disse 3 overraskende tips kan hjælpe mod oppustethed

I overgangsalderen kan maven nogle gange føles mere oppustet, tungere eller mere følsom end før. Disse ændringer er almindelige og betyder ikke, at din krop "fungerer dårligt". Den gode nyhed er, at nogle enkle trin normalt kan hjælpe dig med at genvinde mere komfort i din hverdag, uden pres eller mirakelløfter.

Hvorfor ændrer maven sig i overgangsalderen?

Overgangsalderen ledsages af betydelige hormonelle forandringer, herunder et fald i østrogen og progesteron. Disse forandringer kan påvirke fordøjelsen, afføringen og hvordan kroppen lagrer fedt. Som følge heraf oplever nogle kvinder øget luft i maven, langsommere fordøjelse eller en følelse af oppustethed i maven.

Stress kan også spille en rolle. I denne overgangsperiode er det ikke ualmindeligt at opleve træthed, mental belastning eller angst. Når nervesystemet er under spænding, bliver vejrtrækningen nogle gange mere overfladisk, mavemusklerne spændte, og fordøjelsesbesvær kan virke mere udtalt. Målet er derfor ikke at "korrigere" din mave, men at støtte den blidt.

Handling #1: Gå mens du trækker vejret gennem næsen

Et simpelt og ofte undervurderet første skridt er en stille gåtur efter måltider kombineret med bevidst nasal vejrtrækning. Gå specifikt i 10 til 15 minutter, hvor du indånder og udånder gennem næsen. Når du udånder, kan du forsigtigt trække maven ind uden at tvinge den.

Denne bevægelse hjælper mellemgulvet med at bevæge sig mere frit. Denne store åndedrætsmuskel fungerer lidt som en naturlig indre massage: den stimulerer fordøjelsessystemet, forbedrer blodcirkulationen og kan fremme frigivelsen af luft i maven. En betydelig bonus: gang hjælper også med at reducere mental stress.

Handling nr. 2: "mavesugeren" i komfortversion

"Mavevakuumet", der ofte præsenteres på sociale medier af æstetiske årsager, kan også bruges på anden måde: som en blid vejrtrækningsøvelse for at genoprette forbindelsen til de dybe mavemuskler. Princippet er enkelt:

Træk vejret ind gennem næsen, og lad din mave slappe af.

Pust langsomt ud, og træk gradvist maven indad.

Oprethold denne fornemmelse i et par sekunder, uden smerte eller ubehagelig blokering.

Slap af og start roligt forfra.

Denne øvelse aktiverer de dybe kernemuskler og kan understøtte fordøjelsen ved blidt at stimulere maveområdet. Målet er aldrig at trække maven ind for at se tyndere ud, men at trække vejret bedre og genoprette den indre mobilitet.

Hvis du har en hjertesygdom, forhøjet blodtryk eller for nylig har været opereret, er det bedst at søge råd hos en sundhedsperson, før du forsøger dig med denne øvelse.

Trin #3: Selvmassage af maven

Din mave elsker blidhed. Selvmassage af maven kan hjælpe med at løsne spændinger og fremme fordøjelsen. Læg dig ned eller lig dig i en behagelig stilling. Placer varme hænder på din mave, og lav derefter langsomme, cirkulære bevægelser med uret omkring din navle.

Trykket skal forblive let og behageligt. Dette lille ritual kan fremme en følelse af ro, reducere mavespændinger og forbedre kropsbevidstheden. Med andre ord genopretter du forbindelsen til din mave med venlighed, snarere end ved at modstå den.

Kort sagt kan disse tre tilgange – åndedrætsture, maveåndedræt og selvmassage – arbejde sammen for at fremme afslapning, fordøjelse og komfort. De erstatter ikke en sund livsstil: tilstrækkelig væskeindtag, en kost, der passer til din tolerance, regelmæssig motion, genoprettende søvn og lægehjælp, hvis det er nødvendigt. Og frem for alt er der intet at "rette". En oppustet mave i overgangsalderen er hverken en fiasko eller en fejl. Det er en levende krop, der gennemgår en naturlig hormonel overgang.