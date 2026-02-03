Search here...

Bør dette gennembrud i kampen mod kræft finansieres? En forskers anmodning er splittende.

Julia P.
Mariano Barbacid, en fremtrædende spansk forsker og pioner i kampen mod kræft, annoncerede for nylig et stort gennembrud i kampen mod kræft i bugspytkirtlen og fremsatte en tv-transmitteret appel om 30 millioner euro i finansiering "til at iværksætte kliniske forsøg på mennesker." Men efter at sygdommen er blevet fuldstændig elimineret hos mus, har denne anmodning dybt splittet den offentlige mening.

Et lovende gennembrud (hos mus)

I spidsen for CNIO's eksperimentelle onkologigruppe i Spanien har Mariano Barbacid og hans team udviklet en tripelterapi, der kombinerer tre lægemidler, der er målrettet mod nøgleproteiner (KRAS, EGFR, STAT3). Hos mus forsvandt bugspytkirteltumorer uden signifikant tilbagefald, selv efter at behandlingen blev stoppet, og uden alvorlige bivirkninger. Disse resultater, der er offentliggjort i PNAS, repræsenterer håb i kampen mod denne ultraaggressive kræftform med en lav femårsoverlevelsesrate (mindre end 10%).

Finansiering, en kolossal udfordring

Mariano Barbacid anslår omkostningerne ved at gå over til kliniske forsøg på mennesker, en kompleks 2-3-årig proces, der involverer tre samtidige lægemidler, til mindst 30 millioner euro. Han opfordrer derfor til hurtig støtte og understreger, at "forsinkelser kan koste tusindvis af liv." Selvom det er lovende, påpeger eksperter, at "succeser hos dyr" ikke altid overføres til mennesker og kræver streng validering.

Kontrovers på sociale medier

  • Onlinereaktionerne har været lidenskabelige og delte. På den ene side entusiasme: "En bokser tjener 30 millioner på en eller to kampe. En fodboldspiller på et år. Det ville være en skam for menneskeheden ikke at give 30 millioner til denne mand for at iværksætte forsøg, der kunne redde millioner af liv."
  • På den anden side er der skepsis: "Alle spørger 'hvor er milliardærerne?' De ved, det er nonsens. Menneskelige forsøg ville koste en milliard. I stedet for at spørge 'hvor skal man investere?', så spørg dig selv 'hvorfor ikke investere?' Det er det, milliardærer gør."

Mariano Barbacids appel om 30 millioner euro har udløst en vigtig debat: Skal der foretages massive investeringer i denne triple-terapi mod kræft i bugspytkirtlen, valideret i mus, eller skal der afventes yderligere garantier? Mellem legitimt håb og videnskabelig forsigtighed understreger denne kontrovers det presserende behov for at finansiere forskning mod en "stille dræber", der potentielt kan redde millioner af liv.

Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
Frygter du enhver forkølelse? Denne lidelse kunne være årsagen.

