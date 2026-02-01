Ifølge en undersøgelse anbefales det virkelig ikke at sove i denne stilling

Hver morgen det samme ritual: prikken i fingrene, stive skuldre, behovet for at ryste armene for at genvinde følelsen. Du tilskriver det en dårlig nats søvn, men hvad nu hvis din sovestilling er den virkelige synder? Denne instinktive kropsholdning, med armene krøllet op mod brystet som en tyrannosaurus, truer dine nerver og din daglige komfort.

En instinktiv position, der skader

Online kendt som "T. rex-stillingen" komprimerer den nerverne i albuer og håndled. En undersøgelse offentliggjort i Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy viser, at langvarig albuefleksion under søvn øger det intranervøse tryk i ulnarkanalen betydeligt, hvilket forårsager paræstesi og smerter hos 25% af sidesovere. Gentaget nat efter nat kan det forværre skulderspændinger og forårsage nerveirritation svarende til karpaltunnelsyndrom.

Advarselstegn, man ikke skal ignorere

Ryster du på hænderne, når du vågner? Oplever du smerter, der stråler ned i armene? Har du svært ved at gribe fat i genstande? Disse symptomer tyder på vedvarende nervekompression. Hvis ubehaget fortsætter efter du er stået op, eller det ledsages af svaghed i dagtimerne, bør du søge læge. Tidlig intervention kan forhindre varige skader.

Hvorfor folder kroppen sig sådan sammen?

Denne refleks stammer fra vores beskyttende instinkt: kronisk stress, angst eller træthed får nervesystemet til at indtage en beroligende fosterstilling. Selv uden større traumer er hverdagen nok til at befæste disse natlige vaner.

Enkle løsninger til rehabilitering

Ingen grund til en revolution: en lille pude mellem dine arme og torso forhindrer overdreven bøjning hos sidesovere. Pak et håndklæde om din albue for at begrænse bøjningen, eller brug en kropspude, som du kan klemme. Når du sover på ryggen, så hvil dine arme langs dine sider eller på en pude nær dine hofter. Før sengetid beroliger blide strækøvelser og åndedrætsøvelser nervesystemet.

Kort sagt, ændring af disse små bevægelser forbedrer blodcirkulationen, lindrer skuldersmerter og genopretter morgenenergien. Din krop fortjener bedre end en forhistorisk kropsholdning – forvandl disse nætter til øjeblikke med ægte restitution.