Frygter du enhver forkølelse? Denne lidelse kunne være årsagen.

Du tilbragte en tredjedel af vinteren med næsen begravet i lommetørklæder, sniffede ravintsara-olie og hostede hele kroppen. Nu hvor du har det bedre, frygter du et tilbagefald og har udviklet de samme besættende vaner som Monk. Du ser bakterier overalt og frygter at genopleve den invaliderende kulde igen og igen. Det kan være en form for hypokondri.

Helbredsangst, en almindelig frygt

Bakterier har ikke givet dig meget af en pause i år. Du er lige kommet igennem en opslidende influenzasæson, præget af kulderystelser, feber og udbredte symptomer. Du tilbragte vinteren med at løbe med næsen, hoste til du var bevidstløs, og kæmpe mod disse indre parasitter. Trods ti lag tøj, et tørklæde, gentagne kure med immunstyrkende medicin og optimale hygiejneforholdsregler, bukkede du under for de sæsonbestemte vira.

Det er bare uheld. Men nu hvor du har det bedre, kan du ikke holde op med at tænke det værste. Du er bange for at genopleve de sløve øjeblikke, hvor dit hoved sidder i inhalatoren og Vicks Vaporub'en drypper ned ad halsen. Så meget, at du i hemmelighed drømmer om, at sterile dragter og latexhandsker bliver det helt store.

I år er influenzaen nådesløs. Det er ikke bare en forbigående kuldegysning, der forsvinder lige så hurtigt, som den kom. Det er en ondartet forkølelse, der binder os til sengen og får os til at føle os som grøntsager. Ikke underligt, at du føler dig lidt paranoid. Sundhedspersonale omtaler dette som helbredsangst, en afledning af hypokondri. Du er ikke helt i den fobiske fase, men du går i panik, så snart din hals kilder, eller trætheden overvælder dig.

De umiskendelige symptomer

Har du nogensinde taget dig selv i at mærke i halsen, lede efter hævede lymfeknuder eller undersøge dig selv i spejlet og forestille dig fantomsymptomer? Dette er bestemt et tegn på helbredsangst. Du tjekker dig selv flere gange om dagen og søger svar på internettet. Hvis dit mest værdsatte armbånd er en blodtryksmåler, og du rækker ud efter termometret ved det første tegn på en hedetur, så lider du sandsynligvis af denne moderne lidelse.

"Det varierer fra person til person og afhænger af den tilstand, der bekymrer personen mest, og den bekymring kan ændre sig," forklarer Dr. Spelman , psykolog og klinisk leder af Private Therapy Clinic. Hvordan kan du vide, om din frygt er urimelig? Her er nogle almindelige tegn hos personer, der lever med helbredsangst:

Besat af kropslige tegn: overdreven opmærksomhed på små fornemmelser såsom let ubehag, en modermærke, der skifter, eller endda en lidt hurtigere hjerterytme end normalt.

Tvangsmæssig søgen efter svar: at konsultere Google for at forstå et symptom, at læse medicinske artikler i det uendelige eller at granske enhver lille variation i dit helbred.

Gentagne kontroller: måling af puls, kontrol af temperatur eller overvågning af blodtryk oftere end nødvendigt.

Konstant behov for beroligelse: at ringe til familiemedlemmer, konsultere læger eller søge helbredscertifikater for at berolige sindet.

Vedvarende frygt trods beroligende resultater: Selv efter en lægeundersøgelse, der viser, at alt er fint, fortsætter bekymringen.

Dette øger sundhedsangsten

Som specialisten forklarer, intensiveredes denne sundhedsangst, som nu er blevet en del af den medicinske jargon, på højdepunktet af Covid-19-krisen. Og siden den æra med kirurgiske masker, håndsprit og social distancering er den blevet næsten kronisk. Men de angstfremkaldende nyhedshistorier , der dramatiserer enhver sygdom, konstant minder os om stigningen i kræfttilfælde og giver os illusionen af at være dømt til at mislykkes med hver overskrift, forværrer kun denne mentale uro. Selv når de ikke direkte vedrører din personlige situation, har de en tendens til at øge den indre spænding.

At have alle verdens medicinske ressourcer lige ved hånden kan virke betryggende ... indtil du støder på det værst tænkelige scenarie. En søgen efter symptomer kan hurtigt føre til alarmerende hypoteser, især for dem, der er tilbøjelige til at forudse det værste. Men at gå til lægen hver anden dag i håb om, at de vil kurere lidelser, der kun eksisterer i dit hoved, er ikke den bedste tilgang. Dr. Spelman anbefaler en mere omfattende tilgang: kognitiv adfærdsterapi (CBT). Det kurerer ikke det usynlige, men det afgifter dig fra negative tanker og afvænner dig fra skadelige overbevisninger.

Hvis du går i panik over hver eneste lille hoste, som om den ville være dødelig, er det helbredsangst. Og med et par gode strategier kan du bryde denne onde cirkel. Ideen er naturligvis ikke at lade dig selv forsvinde eller at afbryde båndene til din læge, men snarere at ræsonnere med din frygt.