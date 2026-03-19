Sensorisk overbelastning: Det er disse signaler, som mange mennesker ignorerer.

Din kollegas parfume angriber dig hver gang du går forbi, støjen fra køleskabet besætter dig i en sådan grad, at du er nødt til at have ørepropper på, og din partners ansigtsudtryk sender dig ud i et raseri. Hvis dine sanser er på kanten og reagerer på den mindste stimulering, lider du måske af sensorisk overbelastning, endnu en facet af angst.

Sensorisk overbelastning, når sanserne er mættede

Den mindste ting irriterer dig. Klirlingen af en gaffel på en tallerken, klikken af hænder på et tastatur, lyden af hjemmesko på parketgulvet, duften af kaffe i det åbne kontorlandskab, aromaen af friturestegt mad, der vælter ud fra restauranter, dampen fra udstødningsrør, skæret fra gadelygter. Du føler dig overvældet af dine omgivelser, og selv din partners nys går dig på nerverne. I sidste ende oplever du alt mere intenst, som om din indre volumen er på sit højeste, og din krop oplever alle fornemmelser i augmented reality.

I starten nedtoner du dit ubehag ved at give din menstruation, som snart starter, skylden, eller du drager den simpleste konklusion: "Jeg er bare på kanten lige nu." Men dette er nogle gange et tegn på sensorisk overbelastning, en periode, hvor du har nået din grænse. For eksempel bliver susen fra din computerblæser, som du aldrig har bemærket før, pludselig uudholdelig. Det samme gør det klare blink fra apotekslampen, som praktisk talt skriger ad dig og tvinger dig til at se væk.

"Sanseoverbelastning opstår, når hjernen kæmper med at fortolke, prioritere eller bearbejde sensorisk information. Den sender derefter kroppen et signal om, at det er tid til at trække sig tilbage fra disse sensoriske stimuli. Denne besked udløser følelser af ubehag og panik," forklarer sundhedspublikationen Medical News Today . Alle kan opleve sensorisk overbelastning, men nogle mennesker er mere disponerede. Dette gælder især for dem, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse eller ADHD. De er overfølsomme over for verden omkring dem. Dette forklarer, hvorfor de bruger støjreducerende hovedtelefoner i supermarkedet og dækker deres øjne, når de står over for stærkt lysstofrør.

Symptomerne, fra de mest åbenlyse til de mest lumske

Sensorisk overbelastning manifesterer sig ikke altid dramatisk. Nogle gange sniger den sig ind lydløst, indtil kroppen slår alarm. De første tegn kan virke harmløse: usædvanlig irritabilitet, en pludselig trang til at flygte fra et støjende sted eller træthed, der rammer som et ton mursten midt på dagen.

Nogle mennesker føler et presserende behov for at isolere sig, som om deres hjerner kræver en øjeblikkelig pause. Samtaler bliver svære at følge med i, lyde overlapper hinanden, og den mindste stimulering virker forstærket. For meget skarpt lys, for meget lugt eller for meget høj musik kan så udløse ægte ubehag.

For andre manifesterer sensorisk overbelastning sig fysisk: hovedpine, nakkespændinger, hjertebanken eller en følelse af trykken for brystet. Kroppen går i "beredskabstilstand", som om den beskytter sig selv mod en usynlig fare. Dette fænomen er også tæt forbundet med nervesystemet, som kæmper for at filtrere al den information, der kommer fra omgivelserne.

Du kan opleve frygteligt ubehag ved fornemmelsen af et fløjlstøj, ligesom du kan fryse ved lyden af en stol, der skraber mod gulvet. Sensorisk overbelastning får dig til at føle, at du er i et fjendtligt miljø, hvor enhver stimulus føles som et angreb.

Hvordan kan vi lindre denne sensoriske overbelastning?

Afhængigt af dens sværhedsgrad kan sensorisk overbelastning være særligt invaliderende. Det tvinger dig til at afslå invitationer, isolere dig selv og gentænke bestemte vaner, endda fratage dig selv simple glæder. Den gode nyhed er, at der findes måder at berolige denne indre uro på. Det første skridt er ofte at genkende, hvad der udløser overbelastningen. Er det den konstante støj fra et åbent kontorlandskab? De alt for skarpe lys i et supermarked? Overfyldt offentlig transport sidst på dagen? At identificere disse faktorer giver dig mulighed for at forudse og bedre beskytte dig selv. Du kan føre dagbog for at notere alle de distraherende elementer, der overvælder dig.

Nogle mennesker finder lindring ved at reducere stimuli omkring dem: lytte til blød musik med hovedtelefoner, dæmpe lyset derhjemme eller tage et par minutters stilhed efter en travl dag. Sansepauser, såsom at gå i en park, trække vejret dybt eller blot lukke øjnene i et par øjeblikke, kan også hjælpe hjernen med at nulstille sig. Medical News Today nævner også "sikre zoner", steder hvor du kan "søge tilflugt", såsom toiletter eller tomme mødelokaler.

I sidste ende er sensorisk overbelastning hverken en indskydelse eller et tegn på skrøbelighed. Det er ofte et signal om, at kroppen har nået sin grænse og har brug for at sætte farten ned.