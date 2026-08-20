Rygsmerter på arbejdet: Disse stillinger kan gøre hele forskellen

Lændesmerter, stiv nakke, spændte skuldre: en dag foran en skærm kan hurtigt tage sine spor. Den gode nyhed er, at et par enkle justeringer kan gøre din hverdag mere behagelig. Og frem for alt er der ingen grund til at lede efter den "perfekte kropsholdning": den virkelige nøgle er at bevæge sig regelmæssigt.

God kropsholdning er først og fremmest en behagelig kropsholdning

Det ideelle sæde findes ikke rigtigt. Men et par retningslinjer kan hjælpe dig med at skabe et mere behageligt miljø for din ryg.

Hold dine fødder fladt på gulvet eller på en fodskammel, med dine lår vandrette og dine knæ omkring 90°.

Dit sæde skal give dig mulighed for at sidde komfortabelt uden at sædekanten komprimerer bagsiden af dine ben.

Ryglænet skal naturligt støtte lænden, mens den øvre del af ryggen forbliver lige uden at være stiv.

Husk også at slappe af i skuldrene, holde albuerne tæt ind til kroppen og justere dine hænder med dine underarme.

Målet er ikke at forvandle dig til en statue foran din computer: du skal nemt kunne skifte position.

Din skærm fortjener også din fulde opmærksomhed

Har du ofte stiv nakke sidst på dagen? Se på din skærm. En forkert opsætning kan bidrage til nakkesmerter. Ideelt set bør toppen af skærmen være i øjenhøjde, og skærmen bør placeres omkring 50 til 70 centimeter fra dit ansigt, omtrent på størrelse med en arm.

En vigtig ting at bemærke, hvis du bruger progressive linser: det kan være nyttigt at sænke skærmen en smule. Dette forhindrer dig i at skulle bøje nakken for at se ordentligt. Tastaturet har derimod fordel af at være placeret cirka 10 til 15 centimeter fra skrivebordets kant. Denne detalje kan hjælpe med at holde dine skuldre og arme mere afslappede.

Din rygs bedste allierede? Bevægelse

Selv med en behagelig stol og et perfekt opstillet skrivebord er det ikke en god strategi at sidde stille i timevis. Din krop sætter pris på variation.

Ideen er enkel: Giv dig selv 5 til 10 minutter til at skifte stilling cirka hvert 50. til 60. minut.

Rejs dig op, tag et par skridt , hent et glas vand eller kig blot ud i det fjerne for at hvile øjnene.

Når dine omgivelser tillader det, kan det også være gavnligt at skifte mellem siddende og stående stillinger.

Og frem for alt, føl dig ikke skyldig over at bevæge dig rundt i løbet af din arbejdsdag: disse små ændringer i tempoet bidrager fuldt ud til din komfort.

Tre nemme træk at gøre på kontoret

Du behøver ikke en fuld træning for at afspænde de områder, der arbejder hårdest. Et par blide bevægelser kan nemt indarbejdes i din dag.

For lænden: Stående, placer hænderne på lænden og læn dig forsigtigt bagover i et par sekunder uden at anstrenge dig. Denne bevægelse hjælper med at ændre stilling efter at have siddet ned i timevis.

Til nakken: Mens du sidder ned, træk forsigtigt hagen mod halsen, som om du vil lave en let "dobbelthage", uden at sænke hovedet. Hold i et par sekunder, og slip derefter.

For den øvre ryg: Lav brede bagudrettede rotationer af skuldrene, cirka ti gange. En simpel bevægelse, der hjælper med at frigive ophobet spænding.

Nøgleordet forbliver blidhed: ingen bevægelse bør være smertefuld.

Hvad hvis problemet også stammer fra dit udstyr?

Vedvarende smerter bør ikke udelukkende tilskrives "dårlig kropsholdning". Dit arbejdsmiljø kan også spille en rolle. En stol, der er for lav eller dårligt justeret, en forkert placeret skærm, et ubehageligt tastatur, en uegnet mus eller et upassende skrivebord: udstyr, der ikke passer til din krop, kan øge trætheden i løbet af dagen.

En ergonomisk arbejdsstation handler om at tilpasse dit arbejdsmiljø til din krop, ikke omvendt. En justerbar stol, en korrekt placeret skærm og en passende mus kan alle bidrage til at forbedre din komfort og forebygge visse smerter. Hvis du bruger mange timer foran en skærm, er det værd at gennemgå hele din opsætning i stedet for udelukkende at fokusere på, hvordan du sidder.

Når din ryg siger, at du skal tage den med ro

Det er normalt med en vis spænding efter en lang dag. Men hvis smerten er alvorlig, varer ved i flere uger, stråler ned i det ene ben, ledsages af prikken eller forstyrrer din søvn, er det bedst at konsultere en sundhedsperson.

Og hvis din arbejdsstation ser ud til at være problemet, bør du også overveje at konsultere en arbejdsmediciner. De kan hjælpe dig med at vurdere din opsætning og overveje passende justeringer. For ja, hvis du har svære rygsmerter, er prioriteten ikke at lave mange strækøvelser eller søge efter den "perfekte kropsholdning": det er at søge lægehjælp.

Lad os endelig slå fast, at din ryg ikke behøver at være i en "perfekt position" i otte timer. Det, den har mest brug for, er variation, bevægelse og et passende miljø. Når det kommer til komfort på arbejdet, er den bedste tilgang ret enkel: den bedste kropsholdning er den, du regelmæssigt ændrer.