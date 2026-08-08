Disse yogastillinger hjælper med at frigøre spændinger efter en arbejdsdag

En stiv nakke, anstrengte skuldre, en ryg der trænger til lidt opmærksomhed: efter en lang dag på arbejdet har kroppen måske lyst til at sætte farten ned. Et par blide yogastillinger kan hjælpe med at skabe et øjebliks afslapning uden pres for at præstere. Omkring 15 minutter kan være nok til at give dig selv en pause.

Start med at få kolonnen i gang igen

Efter flere timer i samme stilling hjælper kat-ko-stillingen med gradvist at genvinde mobiliteten. Start på dine hænder og knæ, med hænderne under dine skuldre og dine knæ under dine hofter. Når du indånder, bøj forsigtigt ryggen. Når du udånder, rund din rygsøjle, og bring hagen let mod brystet. Gentag dette cirka ti gange, langsomt og blidt, med fokus på flydendehed snarere end dybde. Ideen er ikke at "korrigere" din krop, men blot at tilbyde den lidt bevægelse efter en dag, der ofte er meget statisk.

Giv din lænd en pause

Fra en stilling på alle fire, træk gradvist dine hofter tilbage mod dine hæle og stræk dine arme foran dig for at komme ind i Barnestillingen. Din pande kan hvile på gulvet, hvis det er behageligt. Bliv i denne stilling i et til to minutter, træk vejret naturligt og uden at forsøge at gå dybere end det føles behageligt. Hvis dine hofter forbliver langt fra dine hæle, kan en pude give ekstra komfort. Denne stilling kan være en sand overgang mellem arbejdsdagen og aftenen, forudsat at det er en behagelig oplevelse for dig.

Giv plads til hofterne

Længerevarende sidden kan give dig en følelse af stivhed omkring dine hofter. Sommerfuglestillingen tilbyder en blid måde at mobilisere dette område på. Mens du sidder, bring dine fodsålerne sammen og lad dine knæ åbne sig naturligt til siderne. Hvis du ønsker det, kan du læne din torso let fremad. Der er ingen grund til at skubbe med dine knæ eller forsøge at sænke dig yderligere: lad blot stillingen udvikle sig med dit åndedræt. Et til to minutter kan være nok til at tage dig tid til at mærke, hvad der føles godt.

Benene mod væggen: et blidt brud

Har du næsten intet behov for at lave? Læg dig på ryggen og placer dine ben mod en væg, så behageligt som muligt. Dine arme kan forblive langs siden. Denne stilling, som ofte værdsættes efter en lang dag med at stå eller sidde, tilbyder primært et øjeblik med ro og hvile. Bliv i denne stilling i et par minutter, op til fem eller ti, hvis det passer dig. Igen, dette er ikke en "mirakel"-stilling: nogle mennesker vil sætte stor pris på den, andre langt mindre.

Afslut med et behageligt twist

Til sidst lægger du dig på ryggen og fører det ene knæ mod dig. Lad det derefter forsigtigt rulle til den modsatte side, mens du kigger til den anden side, hvis det stadig er behageligt. Hold dine skuldre så afslappede som muligt. Et minut på hver side er tilstrækkeligt. Vridningen skal forblive blid: der er ingen grund til at forsøge at gå langt eller opnå en intens strækfornemmelse.

Kort sagt kan denne lille rutine blive et behageligt afslutningsritual, men det er ikke nødvendigvis egnet til alle, og dens virkninger kan variere fra person til person. En kropsholdning, der er behagelig for nogle, kan være ubehagelig for andre. Den bedste vejledning er derfor, hvordan du har det. Hvis du har problemer med ryg, nakke eller knæ, er gravid eller har ledproblemer, er det bedst at konsultere en sundhedsperson, før du starter.