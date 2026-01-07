Han kommer ud af sin koma ... og taler flydende et sprog, han aldrig har lært.

Efter en rutinemæssig kirurgisk procedure forbløffede Stephen Chase, en 30-årig amerikansk mand fra Utah , det medicinske personale: da han vågnede, talte han flydende spansk. Problemet: Han havde aldrig studeret Cervantes' sprog. Dette sjældne fænomen, dokumenteret af den amerikanske presse, genopliver debatten om mysterierne om den menneskelige hjerne og den ubevidste sproglige hukommelse.

En opvågning præget af det uforklarlige

Stephen var 19 år gammel, da han gennemgik sin første operation efter en fodboldskade. Da han vågnede, talte han spontant spansk i næsten 20 minutter, før han vendte tilbage til sit modersmål engelsk. Siden da synes enhver generel anæstesi at udløse det samme scenarie: en midlertidig tilbagevenden til dette sprog, han ikke bevidst mestrer. Foruroligende nok voksede Stephen op i et spansktalende kvarter, selvom han aldrig har taget formelle spansktimer. Han mener, at hans hjerne kan have "optaget" lyde, ord og sætningsstrukturer uden hans bevidsthed.

Hjernen, et uventet bibliotek

Neurologer beskriver en sjælden lidelse kendt som fremmedsprogssyndrom. Dette fænomen opstår nogle gange efter en hovedskade, operation eller koma. Hjernen, der er vækket eller "omprogrammeret" af anæstetika, tilgår tidligere sovende hukommelsesområder. Ifølge Babbel Magazine kan visse hjernelæsioner eller stimuleringer "aktivere" nedgravede sprogkredsløb, hvilket giver en person mulighed for midlertidigt at bruge et sprog, der er lært passivt eller for længst glemt.

Fra medicinsk nysgerrighed til ny færdighed

Siden den episode har Stephen ønsket at finde mening i denne uventede gave. Han boede i Chile i to år og perfektionerede sit spansk til det punkt, hvor han nåede et næsten modersmålsniveau. "Det er fascinerende at opdage, hvad hjernen er i stand til at huske uden at vi overhovedet er klar over det," siger han. I dag undersøges hans tilfælde af adskillige specialister i sproglig hukommelse og neuroplasticitet, der ser det som en lovende vej til at forstå, hvordan sprog præges – og nogle gange genoplives – i vores neurale kredsløb.

Historien om Stephen Chase tjener som en påmindelse om, at den menneskelige hjerne stadig er stort set uudforsket territorium. Mellem begravede minder, passiv læring og de stadig dårligt forståede bevidsthedsmekanismer udvisker denne fascinerende sag linjerne mellem arv og opvækst.