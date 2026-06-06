Dette kølende tip fra tennisspillere kan forvandle dine sommerdage

Sommeren er ikke officielt kommet endnu, og temperaturerne slår allerede rekorder. Termometret stiger voldsomt, og selv med et par lag mindre på, rammer varmen dig hårdt og får dig til at svede voldsomt. For at holde dig afkølet har du sikkert prøvet alt: en ventilator, en spray, en håndholdt ventilator... Men tennisspillere har en anden lovende teknik til at regulere deres kropstemperatur mellem sæt.

Et håndklæde fyldt med isterninger

Lige nu er alle øjne rettet mod Roland Garros' prestigefyldte baner, hvor afgørende tenniskampe spilles. Mens finalen lover store sportspræstationer og nogle spændende overraskelser på ranglisten, har tennis-esserne måttet deltage i dueller under brændende varme, der er værdig til den sydlige halvkugle. Grusbanerne har fået udseende af tørre ørkener.

På tribunerne vinkede tilskuere, alle klædt i hvidt og linned, febrilsk til fans i håb om at skabe en behagelig brise. På banerne måtte spillerne også udholde det usædvanligt varme vejr, som forstyrrede deres præstationer. Udsat for den brændende sol, under et UV-indeks højt nok til at stege kebab og smelte is, spillede de deres kampe under ekstreme forhold.

I korte pauser drak de ikke bare vand direkte fra fryseren og tørrede hovedet med mikrofiberklude. De viklede en slags stofrulle om skuldrene. Deres lettelse var tydelig i deres ansigter. Denne improviserede pude indeholdt frosne isterninger. En god midlertidig løsning, hvis du ikke har aircondition derhjemme, og dit hjem er som en elkedel.

Hvordan kan denne teknik reproduceres derhjemme?

Selvom Roland Garros er en sportsbegivenhed i topklasse, der tiltrækker et velhavende publikum, er denne afkølingsteknik, der ses på sidelinjen, let at gentage til minimale omkostninger. Det kræver ingen udgifter. Det udføres med det absolut nødvendige: et tilstrækkeligt langt håndklæde, som et håndklæde, og en håndfuld isterninger.

Metoden er enkel, og indholdsskaberen @ la.vanth giver dig en eksklusiv demonstration. Læg håndklædet fladt, placer isterninger i midten, ligesom du ville gøre med ingredienserne til en burrito, og rul det sammen. Tilføj båndlignende bånd for at fastgøre din iskolde halsedisse. Placer den i fryseren i cirka tredive minutter, og nyd dette iskolde kram i dine fridage eller mens du arbejder hjemmefra. En effektiv metode, når dit hjem ligner en kæmpe sauna.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Estelle Vanthier (@la.vanth)

Fordelene ved dette køletrick

I perioder med intens varme kan man næsten tilbringe hele dage med at slentre gennem kølegangene i supermarkeder og andre indkøbscentre. I Frankrig er 9 millioner mennesker ifølge officielle tal fanget i det, der føles som luftløse, kvælende hjem. Selv med skodderne lukket og vågner klokken 5 om morgenen for at lukke frisk luft ind, er dit hjem en ovn. Du føler dig bogstaveligt talt som en plante i et drivhus, der langsomt gærer inden for dine egne vægge.

Denne køleteknik, som er set på banerne og taget i brug af spillere som Djokovic, er en genial idé til bedre at håndtere den kvælende varme i de kommende år. Den er mindre drastisk end det berygtede kolde brusebad, som læger faktisk fraråder, og den giver kroppen mulighed for blidt at vende tilbage til sin normale temperatur. Håndklædet fungerer som en blød "barriere" for at forhindre termisk chok.

Denne teknik erstatter naturligvis ikke essentielle anbefalinger i perioder med intens varme. Det er fortsat prioritet at drikke vand regelmæssigt, lukke skodder i de varmeste timer, lufte ud tidligt om morgenen og begrænse fysisk anstrengelse.

Men denne iskolde halsvarmer har den fordel, at den er tilgængelig for alle. Du behøver ikke at investere i et energislugende klimaanlæg eller sofistikerede, til tider overprissatte apparater. Et håndklæde, et par isterninger og lidt planlægning er alt, hvad du behøver for at genskabe denne metode, som topatleter har taget i brug derhjemme. Nok til at vinde hver runde i den kvælende varme.