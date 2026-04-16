"Jeg tror, min krop kan klare det": Som 47-årig fortsætter denne stjerne sin IVF-rejse og inspirerer kvinder

Den amerikanske journalist og sportskommentator Erin Andrews fortsætter med at kæmpe for moderskabet efter 47 år og starter et nyt kapitel i sin IVF-rejse. I en åbenhjertig samtale med sin podcast-medvært forklarer hun sin overbevisning om, at hendes krop, på trods af sin alder, stadig kan give hende et barn mere.

En graviditet, der allerede er opnået trods forhindringerne

Erin Andrews og hendes mand, den tidligere hockeyspiller Jarret Stoll, har allerede oplevet glæderne ved moderskabet. Deres første barn, en lille dreng ved navn Mack, blev født i juli 2023 via rugemoderskab efter ni års forsøg og behandling. Fødselen var et resultat af embryoner, der blev nedfrosset før og efter Erin Andrews fik diagnosen livmoderhalskræft i 2016, hvor hun efterfølgende gennemgik en vellykket operation.

Endnu et IVF-forsøg som 47-årig

I en episode af podcasten "Calm Down with Erin and Charissa" diskuterer Erin, hvordan hun genoptager en in vitro-fertiliseringsbehandling (IVF), selvom hendes sidste cyklus var mislykket. Hun forklarer, at hun valgte at springe en kosmetisk procedure (en CO2-laserbehandling) over for at fokusere på dette nye forsøg, hvilket viser, hvor vigtigt dette projekt stadig er for hende.

I en samtale med sin veninde, den amerikanske sportskommentator Charissa Thompson, udtrykte Erin sin dybe overbevisning: "Jeg tror, min krop kan klare det." Hun erkendte, at chancerne for at producere levedygtige æg statistisk set er begrænsede i hendes alder, men hun nægtede at se dette som en definitiv grænse. Erin Andrews beskrev denne beslutsomhed som en "bizar afhængighed" af at prøve, at kæmpe uden nogensinde at give efter for resignation.

Støtten fra hans familie og fans

Charissa Thompson, hendes medvært, understreger vigtigheden af denne udholdenhed og bemærker, at Mack ikke ville eksistere uden Erins ihærdighed i lyset af de forhindringer, hun mødte. Hun minder også Erin Andrews om, at hun allerede har "vundet" efter at have født en så dyrebar søn. Denne dybfølte støtte, der deles online, giver genlyd hos mange kvinder, der ser sig selv afspejlet i hendes rejse med IVF, reproduktiv sundhed og moderskab efter 40.

En historie, der inspirerer kvinder

Ved at vælge at tale offentligt om sin alder, sine tilbageslag, sine tvivl og sin beslutsomhed er Erin Andrews blevet en synlig figur i den sene moderskabs- og IVF-verden. Hendes historie, præget af livmoderhalskræft, en lang rejse til fertilitet og en graviditet gennem rugemoderskab, tjener som en påmindelse om, at moderskab kan tage mange forskellige veje, men forbliver en legitim søgen i enhver alder.

I sidste ende erkender Erin Andrews i sine samtaler med Charissa Thompson, at hun måske en dag bliver nødt til at lukke den dør. Hun håber dog, at det øjeblik vil komme med den sindsro, som en person har prøvet alt uden at fortryde, og som har dedikeret sin krop, sit hjerte og sin tid til livet.